La pizza de croquetas viral que vende un restaurante de Bilbao: «Es súper cremosa»

Silvia Osorio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

La pizzería Napoletana de Bilbao ha incluido en su carta una pizza de lo más curiosa. La mezcla de dos recetas muy típicas, una de la cocina italiana y otra de la española, se ha hecho viral. Este local, ubicado en la calle Pérez Galdós, ofrece la primera pizza de croquetas de la ciudad.

La cuenta de TikTok Burgerbilbofood ha compartido un vídeo tras hincarle el diente a esta combinación de sabores tan sugerente. «Es súper cremosa y con muchísimo sabor a croquetas», asegura Miriam, la joven que ofrece contenido gastronómico de la capital vizcaína, tras probar la Tutta'nata storia, como así se llama esta pizza.

Esta creación, que ha despertado mucha curiosidad, está elaborada con mozzarella, croquetas caseras de jamón, queso cheddar y bacon. «Locura italiana adaptada a uno de nuestros mayores manjares gastronómicos», apunta. Sin embargo, el local ofrece más pizzas con croquetas: de champiñones, de queso de oveja, de rabo de toro, de bacalao o, incluso, de carabineros. Cada cual más original. Todas cuestan 14,50 euros.

La tiktoker, a la que se ve probando la pizza en el restaurante, asegura que es una combinación ideal para los amantes de la pizza y de las croquetas. «Su misión es conquistar tu corazón croquetero y acercarte a los sabores más auténticos de Nápoles», afirma. La Pizzería Napoletana ofrece la posibilidad de pedirla para comer en el local y para llevar a casa. Además de esta pizza, cuenta con una carta variada que ofrece otras opciones como la clásica Margarita o la Diavola.

