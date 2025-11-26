El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pizza de croquetas viral que vende un restaurante de Bilbao: «Es súper cremosa»

De jamón, champiñones o carabineros... La Pizzería Napoletana ha despertado la curiosidad por sus originales creaciones

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

La pizzería Napoletana de Bilbao ha incluido en su carta una pizza de lo más curiosa. La mezcla de dos recetas muy típicas, una de la cocina italiana y otra de la española, se ha hecho viral. Este local, ubicado en la calle Pérez Galdós, ofrece la primera pizza de croquetas de la ciudad.

La cuenta de TikTok Burgerbilbofood ha compartido un vídeo tras hincarle el diente a esta combinación de sabores tan sugerente. «Es súper cremosa y con muchísimo sabor a croquetas», asegura Miriam, la joven que ofrece contenido gastronómico de la capital vizcaína, tras probar la Tutta'nata storia, como así se llama esta pizza.

Esta creación, que ha despertado mucha curiosidad, está elaborada con mozzarella, croquetas caseras de jamón, queso cheddar y bacon. «Locura italiana adaptada a uno de nuestros mayores manjares gastronómicos», apunta. Sin embargo, el local ofrece más pizzas con croquetas: de champiñones, de queso de oveja, de rabo de toro, de bacalao o, incluso, de carabineros. Cada cual más original. Todas cuestan 14,50 euros.

@burgerbilbofood 🍕 PIZZA VIRAL DE CROQUETAS, única en BILBAO, su misión conquistar tu corazón croquetero y acercarte a los sabores más auténticos de Nápoles. Esto fue  lo que probamos: 🍕 Tutta´nata storia: super cremosa y con muchísimo sabor a croquetas: 🧀 Mozzarella  🐷 Croquetas caseras de jamón 🧀 Cheddar 🥓 Bacon 🍕OINE: espectacular, autentico de la ciudad de Sorrento, tiene muchísima personalidad: 🧀 Mozzarella 🥬 Rúcula 🍅 Tomates cherrys 🐷 Prosciutto reserva 🧀 Scamorza Sorrentina Ahumada, 🫒 Aceite de Oliva 🧀 Virutas de Parmigiano Reggiano ⭐️ TIP: son tamaño único perfectas para compartir entre dos. ❕Bonus track: te reponiendo dejarla encargada y así ahorrarás tiempo. 💾 ¡GUARDA Y COMPARTE CON LOS MÁS CROQUETEROS! 📍Pizzería NAPOLETANA, calle Pérez Galdós 23, Indautxu, Bilbao Publi … #Pizza #croqueta #bilbao #foodie #italia ♬ Fuego - VAMERO & Bounce Inc.

La tiktoker, a la que se ve probando la pizza en el restaurante, asegura que es una combinación ideal para los amantes de la pizza y de las croquetas. «Su misión es conquistar tu corazón croquetero y acercarte a los sabores más auténticos de Nápoles», afirma. La Pizzería Napoletana ofrece la posibilidad de pedirla para comer en el local y para llevar a casa. Además de esta pizza, cuenta con una carta variada que ofrece otras opciones como la clásica Margarita o la Diavola.

