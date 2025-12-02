La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi

Silvia Osorio Martes, 2 de diciembre 2025, 09:57 Comenta Compartir

La pizzería Formaggi es una de las mejor valoradas por la clientela en Bilbao. Y ahora también ha conseguido levantar pasiones en el III Campeonato de España de Pizzas. El local bilbaíno no ha logrado plaza entre los 15 finalistas del certamen nacional pero sí que se ha colado entre las mejores en la clasificación por comunidades autónomas. En el caso de Euskadi, Formaggi se ha alzado con un tercer puesto que le consagra como una de las referencias en la villa en pizzas elaboradas de forma artesanal.

En concreto, el establecimiento bilbaíno, en funcionamiento desde 2022, se ha presentado al concurso con una pizza llamada La Campeona. Está elaborada con los siguientes ingredientes: crema de calabacín casera, fior de latte, scamorza ahumada, mortadela, mozzarella de bufala DOP, salsa mayo trufada, salsa de granada y almendras. Una combinación que ha fascinado al jurado del certamen y que se puede probar en el local a un precio de 17 euros.

La mejor de España, en Valencia

La pizzería Formaggi, ubicada en la calle General Concha, lleva varios años participando en el campeonato a la Mejor Pizza de España. En el caso de la representación vasca, Dottor Pizza, en Vitoria, se ha coronado como la mejor pizza de Euskadi por tercer año consecutivo.

En el ranking general del concurso, el primer premio en el III Campeonato de España de Pizzas ha ido a parar al Harinella, en Valencia, con una pizza con un toque japonés. La base blanca, elaborada con mozzarella 100% «Fior di latte» italiana, se funde con la elegancia del atún bonito del norte español, las cebollas rojas agridulces aportan una caricia vibrante, mientras el troceado de apio, despierta los sentidos con su frescor, el punto de acidez y dulzura lo aporta una reducción de salsa Ponzu asiática. Como broche final, viajamos al Sol Naciente con el ahumado especial de Katsuobushi, que eleva el aroma y sella la fusión perfecta entre tradición e innovación.

Temas

Bilbao

Audiencias