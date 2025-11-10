Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas

Txitxo Beristain y su mujer, Mari Mar González, regentan desde noviembre de 2017 el Iratxo Berri-Pizzeria Txitxetti, ubicado frente a la parroquia de San ... José en la calle Ezequiel Aguirre (22) del barrio getxotarra de Romo. Este local, donde se pueden comer unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes, se encuentra en el interior de una de las Casas Baratas –construidas hace un siglo para albergar a familias obreras– y su fachada derrocha alegría, decorada con decenas de flores.

Txintxo y Mari Mar abren cada día a las siete de la tarde, salvo los sábados y domingos que atienden desde las doce del mediodía. Cuentan con un comedor interior con capacidad para 20 comensales, un comedor privado en el primer piso para una decena de personas y una terraza donde pueden comer tranquilamente cuarenta personas.

Txitxo Beristain es un personaje multifacético. Durante años trabajó en el sector de los seguros y ha sido empresario de la construcción. Mari Mar, su mujer, estudió Bellas Artes y es una excelente acuarelista. En el Iratxo Berri, él se encarga de hacer pintxos, como el de las colas de bacalao, mientras ella elabora magníficas croquetas de bacalao y jamón. Les acompaña Jon Viar, que estudió Hostelería y trabaja en el local desde hace varios años, además es el responsable de elaborar las pizzas que dan fama al establecimiento –tienen hasta 20 variaciones distintas–.

En la barra ofrecen bocados, especialmente los fines de semana, como el tradicional grillo (patata, lechuga y cebolla), la tosta de pan con cola de bacalao al pilpil, con ajitos dorados, huevo de codorniz frito y alegría riojana –para aportar al pintxo ese toque ligeramente picante– y unas crujientes rabas. Además tienen zamburiñas, que también se acompañan con huevo de codorniz, o unas cremosas croquetas de bacalao o jamón. La especialidad de la casa, sobre todo desde el comienzo de la pandemia de 2020, son las pizzas. Con una fina base, la masa se elabora con dos o tres días de antelación para que la fermentación sea la adecuada. Se hace con harina doble cero especial, levadura, agua, sal, azúcar y aceite de oliva.

Algunas de ellas son más tradicionales, como la Carbonara (crema de huevo y parmesano, panceta, mix de setas, cebolla y pimienta negra). Y otras más especiales: la Sumendi (chorizo picante de León, salsa brava casera, cebolla morada y queso gorgonzola), Gilda (bonito, anchoas, piparras, cebolleta y aceitunas), Athletic (ternera macerada en salsa chimichurri, bacon y tomates confitados) o la Iratxo (tiernas tiras de pollo al curry, cebolla, mix de pimientos y calabacín).

Para finalizar, helado de chocolate o mango o un refrescante sorbete de lima con su puntito de cava. Sábados y domingos ponen un vermú preparado excelente.