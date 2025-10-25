El paraíso del duende glotón

Joseba Fiestras Sábado, 25 de octubre 2025, 00:42 Comenta Compartir

En septiembre de 2020, un jugador de fútbol del Arenas de Getxo se hizo con la gerencia del restaurante del Centro Asturiano de Vitoria-Gasteiz. Y lo hizo, seguramente, por el amor hacia la gastronomía de su origen paterno, un asturiano de Arriondas. Desde entonces, Diego Carrio se ha involucrado en esta aventura y ha ido cambiando y relanzando sus creaciones culinarias ganándose la confianza del respetable al defender no sólo los platos de su tierra, sino también los tradicionales españoles y vascos.

Los platos más demandados por los parroquianos son, por supuesto, los astures y, entre ellos, los cachopos, la fabada, y los tortos. Los primeros, le han hecho acreedor de diversos premios y ser un establecimiento recomendado por la Guía del Cachopo. Esta guía reúne los mejores cachopos del mundo, divididos por países, comunidades autónomas y provincias, en Asturias por concejos y en Madrid por zonas. Se creó en 2012 y en ella se dan todos los datos necesarios relativos al cachopo y al local donde se sirve, y algunos de ellos son las medidas del filete, su relleno y guarnición, el tipo de carne (ternera, cerdo…), y platos para celiacos, veganos, vegetarianos...

Así, el cachopo de pescado de Carrio ha sido clasificado en el concurso al mejor del mundo este año. Consta de lomos de trucha salvaje rellenos de marisco y carabineros sobre parmentier de boniato. Por su parte, el cachopo Alavés fue el mejor del País Vasco en el 2021 y el 2023, y consta de ternera asturiana rellena de jamón ibérico, queso Idiazabal y trufa, rebozado de panko y kikos. En el 2022 ganó el Jeanne, de ternera con confit de pato, manzana, mermelada de piquillos y foie. Pero también el Bulnes ganó en el 2024 y el Premium, de vaca angus y queso cuayau ahumado de Peñamellera ha sido el triunfador de este año. Junto con el Vegano, de pencas de acelga, falsa morcilla, manzana verde, nueces y cremoso de queso vegano.

También tienen mucha aceptación los tortos, elaborados con una masa de harina de maíz redonda y aplastada que se fríe y se acompaña de diferentes elementos: picadillo, jamón, verduras… Aquí los hacen de carrillera ibérica, de pulpo sobre parmentier de patata o de mariscos. Como entrantes para compartir, son estupendos. Lo mismo que la cecina asturiana, la ensalada de bacalao o la de ahumados, el chorizo a la sidra, o el pulpo con patatines. Pero también hay gambones cocidos, croquetas, carpaccio de vaca o parrillada de verduras de temporada. Además de fabada asturiana con su compango.

Entre los pescados, no falta la merluza a la sidra, el lomo de bacalao con su pilpil, los fritos de bacalao sobre vizcaína o el pulpo a la parrilla. Para los carnívoros, además de los mencionados cachopos, hay chuletón, carrilleras ibéricas, solomillo a la brasa o escalopines al Cabrales. Si a esto se añaden unos culines de sidra natural asturiana, y se remata con una barreña asturiana, una tarta de queso o un sorbete de sidra y manzana verde, el resultado es perfecto.

Por cierto, el 'trasgu' pertenece al imaginario popular astur. Se trata de un ser de estatura pequeña, con ropaje y sombrero de color rojo. Enredador y travieso al que, si se le trata bien, se consigue que sea ordenado y cuidadoso con las cosas y animales.

Trasgu Fartón Dirección: Julián de Arrese, 1. Centro Regional Asturiano. Vitoria

Teléfono: 945369895.

Web: www.eltrasgufartonvitoria.com

Precios: Fabada: 15 €. Cachopo de pescado, vegano o Bulnes: 33, 32 y 39 €, respectivamente.