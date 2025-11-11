El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jordi Alemany
Jantour | Restaurantes

Las ocho tortillas de patata que buscan coronarse como la mejor de Bizkaia

La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 arranca sus cuartos de final

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Bizkaia está cada vez más cerca de conocer cuál es el bar que prepara la mejor tortilla de patata de la provincia. El Txintxirri de Bilbao, cederá el testigo de su título de campeón el próximo 24 de noviembre en la final que acogerá San Mamés. La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 ha arrancado sus cuartos de final con un total de 8 aspirantes que están dispuestos a librar batalla.

En el grueso de los casos, se trata de establecimientos ubicados en Bilbao, ampliamente conocidos y con una dilatada trayectoria, pero también hay un representante del Duranguesado con el Itziar Bar, enclavado en Atxondo.

Ya sea con cebolla o sin ella, más o menos jugosa, los aspirantes al título a la mejor tortilla de Bizkaia de 2025 llevan años deleitando con sus propuestas de la que es, quizá, la receta española más conocida en el planeta. Algunos, incluso, atesoran premios.

Estos son los 8 aspirantes que tratarán de superar los cuartos de final:

- Itziar Bar (Atxondo)

- Mr Marvelous (Bilbao)

- Markina (Bilbao)

- Maite Bar (Bilbao)

- Topaleku (Bilbao)

- Huevo frito (Bilbao)

- Swansea (Bilbao)

- Sorginzulo (Bilbao)

El 24 de noviembre, la final

El concurso, que celebra su cuarta edición, arrancó el pasado 13 de octubre. Promovido por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, se trata de un certamen que ha ganado popularidad y más con un plato que sigue de moda. Este año han participado un total de 32 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio.

Un jurado de expertos en gastronomía evaluará cada enfrentamiento con precisión y pasión. El próximo 18 de noviembre se conocerán los cuatro finalistas de este año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  3. 3

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  5. 5 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  6. 6 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  9. 9

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  10. 10 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las ocho tortillas de patata que buscan coronarse como la mejor de Bizkaia

Las ocho tortillas de patata que buscan coronarse como la mejor de Bizkaia