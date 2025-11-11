Las ocho tortillas de patata que buscan coronarse como la mejor de Bizkaia

Silvia Osorio Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24 Comenta Compartir

Bizkaia está cada vez más cerca de conocer cuál es el bar que prepara la mejor tortilla de patata de la provincia. El Txintxirri de Bilbao, cederá el testigo de su título de campeón el próximo 24 de noviembre en la final que acogerá San Mamés. La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 ha arrancado sus cuartos de final con un total de 8 aspirantes que están dispuestos a librar batalla.

En el grueso de los casos, se trata de establecimientos ubicados en Bilbao, ampliamente conocidos y con una dilatada trayectoria, pero también hay un representante del Duranguesado con el Itziar Bar, enclavado en Atxondo.

Ya sea con cebolla o sin ella, más o menos jugosa, los aspirantes al título a la mejor tortilla de Bizkaia de 2025 llevan años deleitando con sus propuestas de la que es, quizá, la receta española más conocida en el planeta. Algunos, incluso, atesoran premios.

Estos son los 8 aspirantes que tratarán de superar los cuartos de final:

- Itziar Bar (Atxondo)

- Mr Marvelous (Bilbao)

- Markina (Bilbao)

- Maite Bar (Bilbao)

- Topaleku (Bilbao)

- Huevo frito (Bilbao)

- Swansea (Bilbao)

- Sorginzulo (Bilbao)

El 24 de noviembre, la final

El concurso, que celebra su cuarta edición, arrancó el pasado 13 de octubre. Promovido por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, se trata de un certamen que ha ganado popularidad y más con un plato que sigue de moda. Este año han participado un total de 32 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio.

Un jurado de expertos en gastronomía evaluará cada enfrentamiento con precisión y pasión. El próximo 18 de noviembre se conocerán los cuatro finalistas de este año.