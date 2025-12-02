Los 6 mejores postres de 2025, según la Guía Michelin: dos de ellos se pueden probar en Euskadi

Marina León Martes, 2 de diciembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Una experiencia gastronómica no es perfecta si no tiene un final dulce. Como siempre hay hueco para el postre, la Guía Michelin ha publicado una lista con los seis postres más destacados de 2025. Aunque el sabor es lo más importante, los inspectores de la conocida guía han valorado la técnica y la creativudad que dan lugar a «combinaciones especialmente ingeniosas». De las elaboraciones elegidas, hay dos que se pueden probar en restaurantes ubicados en Euskadi.

Los 6 mejores postres de España en 2025

Amelia by Paulo Airaudo (dos estrellas Michelin) San Sebastián Caviar, helado de ron y salsa de plátano y mole

Estre postre de autor se presenta con una base de mole poblano picante, una crema de plátano asado y, sobre ella, una quenelle de helado de ron con abundante caviar, «que incorpora un curioso contraste salino en combinación con el picante y el helado», destacan. Encima, una flor crujiente. «El caviar Dauricus de Kaviari, helado de ron y mole con plátano asado es un postre que lleva conmigo mucho tiempo. Me gusta hacer evolucionar los platos porque voy encontrando nuevas armonías que elevan la propuesta», cuenta el chef, Paulo Airaudo.

Martín Berasategui (tres estrellas Michelin) Lasarte - Oria Limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra

Este plato, que forma parte del menú degustación, llega a la mesa tras un prepostre cítrico para limpiar el paladar. Martín Berasategui, que siempre ha mostrado una especial devoción por el mundo dulce, lo presenta como un falso limón con manteca de cacao, relleno de un finísimo helado de limón, crema de almendras, picadillo de judías verdes y granizado de albahaca. «El resultado, aparte de elegante y tremendamente atractivo por el trampantojo, resulta refrescante y conquista el paladar», apuntan los expertos.

Cenador de Amós (tres estrellas Michelin) Villaverde de Pontones (Cantabria) Pan de Amós con helado de hojaldre

Una de las estrellas del Cenador de Amós es sin duda su amplia propuesta de panes elaborados por ellos mismos con masa madre. El chef Jesús Sánchez buscó una receta centrada en el aprovechamiento del pan que, por una u otra causa, no llega a la mesa. Como resultado, un llamativo postre. Según los inspectores, este sorprendente pan, surge mediante un proceso de degradación del almidón hasta que se convierte en agua de pan, que se reduce hasta alcanzar la textura de una miel «de sabor espectacular». Se combina con chocolate, nuez, pasas de café, un cremoso de agua de pan y helado de pan hojaldrado. «Un plato sorprendente, técnico y de gran complejidad, con mucha investigación detrás», aseguran.

Molino de Urdániz (dos estrellas Michelin) Urdaitz Aprendizaje

Este postre, que forma parte del menú 'Clásicos y evolución', «refleja un paso más dentro de esa cocina del equilibrio que, mirando siempre al territorio y sus productos», defiende el chef David Yárnoz. Está creado a partir de un miso de ajo negro y se presenta como una crema helada sobre un praliné salado de avellanas y de una teja crujiente de alga nori, con polvo de cítricos y koji deshidratado. La elaboración ha resultado «original y absolutamente extraordinaria».

Cap Vermell Grand Hotel (dos estrellas Michelin) Canyamel (Mallorca) Fresas

El chef Álvaro Salazar conquista los paladares de sus comensales en Cap Vermell Grand Hotel, en Mallorca. Presenta este postre en sus dos menús degustación, Voro y Devoro. Según los inspectores, el pase se compone de una mousse de fresas y rosas, perfectamente bañada en chocolate y pintada con spray de fresa. Sobre ella, reposan dos esféricos de flor de hibiscus, de buen tamaño y bien ejecutados, con pellejo fino y líquido en el interior. Al lado, disponen unos puntos de ganache de chocolate con pimienta, una pequeña ensalada de fresas en dados y un helado de chocolate blanco y pimienta rosa, así como unos discos de chocolate perfumados con rosa. Terminan con un espiral de caramelo y unos pétalos de rosa.

El Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin) Girona Besos de piel de pomelo

Este postre «refleja esa línea informal y divertida tan habitual en el chef Jordi Roca», explican los expertos. Se trata de cinco figuras en forma de labios de color rojo, cada una con un sabor diferente (cardamomo, pimienta de Sichuan, vainilla, bergamota…), mezclado con lichi natural, granizado de pomelo, confitura de violetas y pétalos de rosa confitados.