Un local que tiene como estrella a la hamburguesa: de wagyu, de rubia gallega o de buey

En estos últimos años asistimos atónitos al auge de las hamburgueserías. No hay pueblo que no tenga varios de estos locales; algunos sirven hamburguesas con todo tipo de acompañamientos, que se han convertido en la solución gastronómica para los diversos paladares. Unos años antes de que las hamburguesas se convirtieran en moda, a finales de 2011, Javier Pastor abrió la Hamburguesería T 1 en una zona muy tranquila de Berango. Tras un breve tiempo cerrado, el local cambió de gerencia en 2023 para pasar a manos de Idoia Eguía que lo rebautizó Gastro Burguer Berango.

El local cuenta con un comedor interior, puesto con mucho gusto, con capacidad para 38 comensales y una terraza exterior, ideal para comer al aire libre, para 32 personas. Aunque se trata de un establecimiento especializado en hamburguesas gourmet, se puede disfrutar de una carta sencilla de picoteo, perfectamente elaborada por Naiara Mancebo, al mando de la cocina.

El condumio puede comenzar con una de sus ensaladas, sabrosas y contundentes, como la templada de rulo de cabra, la de lomos de ventresca o la de burrata; esta última además de rúcula, tomate de temporada, jamón frito, tomate deshidratado, cebolla pochada, nueces lleva una salsa secreto de la casa, que tiene un ligero toque de vinagre, que la hace adictiva.

También ofrecen guindillas en tempura, cecina de León, croquetas (8 unidades, que son de queso, jamón, wagyu y chuleta) asombrosamente buenas, muy cremosas en su interior y crujientes por fuera, y nachos con salsa de queso, bacon y jalapeños. Los domingos y festivos tienen rabas de chipirón, enaharinadas muy sutilmente con harina de garabanzos.

Se puede continuar con algunos de sus sándwiches. El más solicitado es el de cecina, que acompañan con tomate, queso, huevo a la plancha y mahonesa. Otra opción son sus burritos, especialmente el pulled pork con pimientos, que tiene lechuga, champiñones, queso Cheddar, tomate y mahonesa y que acompañan con unos nachos con salsa de queso picante y guacamole.

La estrella del local es la hamburguesa, puesta de manera muy sencilla para dar importancia a la carne de wagyu, rubia gallega –cuya maduración es de entre 26 y 35 días– o de buey, que traen de la tienda 'El Capricho de León' de José Gordón, todo nombre en el mundo de carnes. Como guarnición llevan ensalada con una estupenda salsa de mostaza y deliciosas patatas fritas. Dejen un hueco para el postre y disfruten especialmente del brownie de chocolate con helado o de la tarta casera de queso acompañada por una bola de helado. Todo ello regado con un buen vino, pues los tienen excelentes y a unos precios asequibles.

Gastro Burguer Berango Dirección: Bidebarri Bidea, 18.

Teléfono: 681955536.

Web: www.gastroburguerberango.com

