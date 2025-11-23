La joven que cuida a sus clientes como una abuela

Guillermo Elejabeitia Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

«Buenos días, cariño, ¿qué ponemos hoy?¿Lo de siempre?» «¡Agur, corazón, pasa un buen día!» «Ahora mismo estoy contigo, majo». Tiene el bar lleno hasta la bandera, pero se multiplica para dedicar una palabra amable, una sonrisa o un guiño a cada persona que entra por la puerta. Es lunes por la mañana, pero con ella detrás de la barra cada día parece viernes. ¿Será esa alegría contagiosa lo que mantiene el bar rebosante? Tras media horita acodado en la barra, no me cabe duda: Miriam Angulo Fernández es poco menos que la hostelería en persona.

Ampliar G. E.

Esas dotes naturales para la hospitalidad no brotan así como así de la noche a la mañana. Si le tiro de la lengua, me cuenta que echó los dientes en un bar, nada menos que el tristemente desaparecido Noruega de Olabeaga, fundado por su abuela y regentado por su madre hasta su cierre. Allí se empapó desde cría de un oficio que imprime carácter, en el que tu casa nunca es del todo tuya, sino de los clientes. Después de estudiar, rodó por varios bares de Deusto, hasta que por fin reunió fuerzas para emprender en solitario. Solo hace un año que levantó la persiana, aunque parece que lleva décadas ganándose a la parroquia.

Con el delantal puesto

En este modesto café de la calle Rafaela Ybarra, Miriam ha querido recrear ese ambiente popular y tabernario en el que se crio. No es casual que lo haya bautizado en honor a su abuela Sabina, fallecida poco antes de abrir. «Me crie viéndola cocinar, ella me enseñó todo lo que sé», reconoce con el delantal puesto y los ojos brillantes. Sus recetas conservan ese esmero maternal que ninguna técnica contemporánea es capaz de imitar.

Ampliar G. E.

De hecho, la barra de Sabinaren Taberna está dominada por una colección de verduritas albardadas, esa manera que tenían nuestras abuelas de hacernos más apetecibles las verduras. Calabacín con jamón, queso y orégano; berenjena con jamón ibérico y tomate caramelizado; penca de acelga rellena de chaka; y el gran éxito de la casa: un delicioso tomate relleno de queso y cebolla pochada, que funciona casi como una oda al barrio de los tomateros que «me cuidan como a una hija más».

También prepara a diario unas tortillas gorditas –con cebolla, con jamón y queso o con lo que se le ocurra– y una breve selección de bocadillitos para quienes necesitan un tentempié a media mañana. Los sábados cambia el repertorio por bocados más ligeros, que alegren el aperitivo sin comprometer la comida: banderillas variadas, mejillones o pimientos verdes fritos. Y los domingos baja la persiana y se va a dar un largo paseo por el monte. ¿De dónde iba a sacar Miriam esa alegría contagiosa, si no es de la naturaleza?

Ampliar G. E. Bar de barrio Tiene solo treintaipico, pero parece más joven. Debe ser la sonrisa, que no se le borra de la cara a Miriam, por mucho jaleo que tenga en el bar. Hostelera desde la cuna, solo hace un año que montó su primer negocio propio, un homenaje a su abuela Sabina donde los clientes se sienten como en casa. Ambiente familiar y recetas domésticas que le devuelven a uno la fé en esa hostelería de base que aún sobrevive en los barrios, pero que cada día cuesta más encontrar en el centro.

Sabinaren Taberna Dirección: Rafaela Ybarra, 13. Deusto. Bilbao.

Teléfono: 661347183.

Precios: Verduras albardadas: 2,10€.w Croquetas: 1 €.w Bocadillos: 2,20 €.w Zurito: 1,70 €.

Temas

Restaurantes

Deusto

Bilbao