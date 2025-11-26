Islares, el restaurante bilbaíno premiado con su primera Estrella Michelin que rinde homenaje a los guisos de norte: qué se come y cuanto cuesta

Silvia Osorio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:24 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

Islares, el pequeño pueblo cántabro ubicado a media hora de Bilbao, es la razón de ser del restaurante que lleva su nombre en el corazón de la capital vizcaína. Islares ha recibido su primera Estrella Michelin. En esta localidad ha veraneado toda la vida Julen Bergantiños, chef y alma máter de este local ubicado frente al Guggenheim, en el que ofrece su visión de la gastronomía del Cantábrico con dos menús diferenciados.

Según expone en la carta de presentación de su página web, en Islares buscan dar énfasis al patrimonio gastrocultural e histórico del norte peninsular, rindiendo homenaje a sus guisos, sus tradiciones, su territorio, su entorno y su naturaleza. Nacido en Euskadi, de familia gallega y amante de Asturias, Bergantiños decide abrir su restaurante en el centro de Bilbao para exponer su visión de la gastronomía del norte, recuperando recetas de nuestras guisanderas, productos en desuso y tradiciones que forman parte de nuestro arraigo cultural.

Con productos de proximidad y de temporada, su propuesta gastronómica plasma la pasión del chef vasco, que se nutre de pequeños elaboradores, siempre buscando un plus de calidad. Para este otoño, se puede elegir entre dos menús, que llevan, por cierto, el nombre de dos carreteras que vertebran la cornisa cantábrica: A-8 (la autovía del Cantábrico, que comunica Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco) cuesta 98 euros y ofrece 9 pases, y el N-634 (la carretera nacional que enlaza Santiago de Compostela y San Sebastián ) tiene un precio de 135 y consta de 13 pases.

Según se indica en su web, el festín arranca con un caldo de calazaba de Tíos, un bollu preñau de Androlla y la manza merabi y borono de Liébana. Después, los comensales continúan con recetas como el guiso de bogavante y níscalos con txistorra y café de Nokora, pote asturiano y lacón asado o el porco celta en salsa verde de 1929, kokotxa de merluza y salicornia de Muskiz.