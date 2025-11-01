Ikea, orgulloso de lo heredado

Joseba Fiestras Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El restaurante Ikea es uno de los referentes gastronómicos del País Vasco, tanto en cuanto a gastronomía como en arquitectura y diseño se refiere. Se ubica en un caserón de finales del siglo XIX , con una superficie cercana a los 500 metros cuadrados revestidos de roble y piedra. Y cuenta con una intervención artística muy característica que destaca tanto en las luminarias como en el mural de la planta y que es obra de Javier Mariscal. En su origen, Ikea arrancó en la calle Paraguay, pero en 1990 se trasladó al edificio que ocupa en la actualidad, en la calle Portal de Castilla. En su comedor principal mandan los 'karramarros', luminarias inspiradas en los cangrejos que diseñó Mariscal y protagonistas de los selfies de los clientes: «En euskera llamamos karramarros a los cangrejos, y utilizamos la palabra harro para referirnos al orgullo. Así que ¡Karramharro! es nuestro grito de guerra, la expresión de orgullo por lo heredado: un espacio único, como la historia que en él se alberga y de la que todos los que nos visitan forman parte», cuentan sus responsables.

De este espacio han disfrutado personajes históricos y tan ilustres como Sophia Loren, Woody Allen, Javier Gurruchaga, Pablo Alborán, David Bisbal... Numerosas personalidades de diferentes ámbitos y amantes del buen comer han hecho de este restaurante uno de los más importantes del norte de España.

Después de varios años cerrado, el grupo RAS asumió la gestión en junio de 2024, y hoy es un establecimiento en el que se pueden degustar menús y cartas para todos los gustos, siempre con la filosofía gastronómica: «muy buen producto y buen servicio para generar experiencias gastronómicas memorables», cuenta Óscar Abajo.

En el equipo de cocina destacan Zuriñe Berganzo, Leidy Jazmín Rojas, Denis Campomar, Estibaliz Hierro Ibarretxe, Liliana E. Martínez y Fátima Attari. Entre todos han creado platos emblemáticos como la burrata de Idiazabal con pesto y tomates pasificados. La burrata se hace en Ikea, con Idiazabal, y resulta espectacular al paladar. Lo mismo que la yema de baserri, con panceta acompañada del producto de temporada, uno de los platos más apreciados por los clientes desde la apertura. El carpaccio de langostino es un guiño a una receta icónica de Ikea, también muy valorado por los comensales.

Y en cuanto al pescado, el del día es el más solicitado, como el rodaballo. Y como está claro que Vitoria-Gasteiz es una ciudad clásica y con gusto, esos pescados junto con la chuleta, cada vez ocupan más espacio en carta y sala. Respecto a los postres, el Cosmopolita es un símbolo de la casa desde la apertura.

Además de la carta y el menú degustación, ideal para quien se adentra por primera vez en este templo gastronómico, ofrece ya bajo reserva sus menús de Navidad. En el más completo hay aperitivos como los buñuelos de txangurro o el bombón de foie; entrantes como el carpaccio de langostinos, la yema de baserri o la sopa de mar tradicional; y principales como la lubina a la donostiarra y la carrillera de ternera y puré de frutas. Como postres, la jugosa hojaldrada de manzana y el Mojito Ikea.

Ikea Dirección: Portal de Castilla, 27. Vitoria

Teléfono: 945214949.

Web: www.restauranteikea.com

Precios: Burrata de Idiazabal: 14 €. Yema de baserri: 18 €. Merluza al pilpil: 29 €. Lomo de gamo: 28 €.w Menú degustación: 78 €. Menús de Navidad: 55/67 €.