Esta es la hamburguesa que se ha coronado como la mejor de España en 2025 La gran final del Best Burger Spain ha premiado a la EM2, que se cocina en The Carnivan Superbar, en León

Marina León Martes, 11 de marzo 2025, 16:42 | Actualizado 17:02h.

La gran final del V Campeonato de España de Hamburguesas, que se ha celebrado este martes en A Coruña, ya tiene ganadora. Se trata de la EM2, que se cocina en The Carnivan Superbar, en León. Esta receta ha sido la elegida entre las 15 burgers que han logrado superar todas las cribas.

¿Qué ingredientes lleva la mejor hamburguesa del país? Cuenta con carne de vaca 50%, chuleta de vaca madurada 50%, rabillo de vaca, una cracker de queso curado, panceta ahumada crujiente, salsa casera, cebolla caramelizada al vinagre de módena y pepinillo agridulce. Todo dentro de un pan potato roll high. Tiene un precio de 15,90 euros.

La plata ha viajado a Castellón y ha sido para la hamburguesa Las Vegas, del Temple Smash Burger. Se elabora con dos 'patties' de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar americano, bacon, un toque de encurtidos y una combinación de salsas caseras: Texas BBQ en la base del pan y baconcoa en el pan superior.

Mejor Cadena de hamburgueserías 2025

El tercer puesto ha sido para Briochef Orígenes, una hamburguesa que sale de las cocinas del local madrileño Briochef. Lleva pan brioche, dos medallones de carne de vaca rubia gallega, mermelada de panceta ibérica cocinada a baja temperatura en reducción de café y ron, pepinillos con encurtido artesanal, dupla de quesos gruyer y cheddar curado, salsa de ají costeño y bacon.

La final del certamen, también conocido como Best Burger Spain y que ha estado presentada por el periodista José Ribagorda, también ha premiado a la Mejor Cadena de hamburgueserías 2025: All or Nothing Burgers, de Gran Canaria.

