El Gallinero (Vitoria): Desenfadado y divertido Iván Ibáñez, cocinero de El Gallinero. / JESÚS ANDRADE Este restaurante vitoriano que da de comer y picar desde primera hora de la mañana ofrece también vermús y copas JOSEBA FIESTRAS Viernes, 29 marzo 2019, 18:12

Los vecinos del barrio de Aretxabaleta están de enhorabuena. El pasado 14 de febrero abrió El Gallinero, un restaurante ubicado en la última planta del Centro Comercial. En el local que anteriormente había ocupado el Oh! Tapas&Copas, ahora se ubica un amplio y dinámico comedor (unos 280 metros cuadrados, contando la cocina) que acoge a todo tipo de público y que da de comer y picar desde primera hora de la mañana y ofrece también vermús y copas. Está rodeado de amplios ventanales, lo que hace de éste un lugar luminoso y muy acogedor.

El Gallinero (Vitoria) Dirección C.C. Aretxabaleta. c/ Iruraiz Gauna, 1. Teléfono 945210024. Web Menú del día: 15 €, Medio menú: 20 €.

Iván Ibáñez es el chef de El Gallinero. Con gran experiencia adquirida en Don Producto, se basa en la materia prima y el buen trato a la misma, impregnada del aroma a brasa. «Una cocina desenfadada y divertida», cuenta. En su carta nos podemos encontrar entrantes y tapas como la cecina con foie y aceite de oliva virgen, la alcachofa con yema confitada y panceta cristal, el capucchino de hongos, patata y tartuffo o la tosta de cristal con tartar de atún rojo.

Pollo de grano a la brasa. / JESÚS ANDARDE

Ofrecen ensaladas, como la de berros, fresa de Álava, avellanas y cremita de ajo, y otra de bacalao, pisto y cebollino. Además de las de jamón, ofrece unas croquetas de atún rojo encebollado, mejillones del Delta a la brasa, wok de verduritas ecológicas y chipirones, huevos a baja temperatura con hongos y jamón o roast beff de pato, foie y frutos secos. En cuanto a la brasa, su gran apuesta, podemos comer txistorrita artesana, puerros con romescu, tataki de vaca con boniatos y chips, hamburguesa, chuleta de vaca frisona o su riquísimo pollo de grano a la brasa. Y de postre, la piña con sirope de mezcal y vainilla –también a la brasa–, la stracciatella de cereza helada y crema de queso, el biscuit de orejones con chocolate caliente, el arroz con leche o la torrija caramelizada con helado de Baileys.

Tiene una carta de barra que incorpora, entre otras cosas, latas de ventresca, anchoa, sardinillas o mejillón, nachos, bravas, rabas, alitas de pollo o morcilla de Maeztu. Y unas divertidas cartas de momento vermú y momento cóctel. A las copas la ha bautizado con nombres como el Michael Jackson, La Moreneta, el Mariano Fizz, el Txakoli Passion, el Old Fashion o el Cooler Fresaraba. Su intención es implantar en breve un servicio de take away para hacernos llegar hasta casa sus creaciones.