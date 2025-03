Hay otra forma de comer las verduras

Laura González Miércoles, 12 de marzo 2025, 20:10 Comenta Compartir

El único restaurante vegetariano de la Margen Izquierda sigue al pie del cañón en Barakaldo casi un cuarto de siglo después de su apertura. Al frente están Pascual Pérez y Damián Carro, quienes decidieron lanzarse a esta aventura en 2001, en un local situado en el populoso barrio de Rontegi, donde siguen ofreciendo «comida casera, 100% natural», con productos de temporada. De hecho, elaboran platos con hortalizas cultivadas en su propia huerta.

Con un ambiente sencillo y familiar, abren solo en el horario de comidas, de martes a domingo –el lunes cierran por descanso–, y tanto los viernes como los sábados sirven también cenas, con reserva anticipada. Ofrecen menús del día, con dos platos a elegir entre una gran variedad de propuestas, y con una crema entre medias, además de una suculenta carta de postres, también caseros, en la que destaca el kéfir, el pastel de queso con piña, la quesada pasiega de avena con nueces, el pastel vegano de limón y frambuesas, el pudin de soja de chocolate o el flan pasiego con sobaos.

Ampliar Pascual Pérez y Damián Carro. L. G.

Pero para antes de llegar al postre, uno puede degustar una rica ensalada de tallarines de calabacín, de pasta y verduras o de revuelto de setas y ajetes, y también zumos naturales variados. Como plato más fuerte lo que más se repiten en las comandas son las elaboraciones rellenas. En este capítulo ofrecen desde pencas rellenas de setas en salsa de choriceros, a patata, calabacín o berenjena rellena de verdura variada al gratén. También triunfan las albóndigas vegetales con salsa de tomate, elaboradas con legumbre (garbanzos y alubias), junto con verduras cocidas. Tampoco faltan los estofados, las cazuelitas de vainas gratinadas con puré de patata o sus espaguetis al ajillo.

Ampliar

Todo ello conforma una oferta culinaria muy colorida, a la que recurren muchas personas que no son ni vegetarianas ni veganas –dan la opción a estos últimos de adaptar cualquier plato para que no contenga huevo o leche–. «La gran mayoría de nuestros clientes vienen principalmente para comer sano y distinto, no siempre lo mismo», señalan Pascual y Damián, cuyo restaurante cuenta con una decoración sencilla y acogedora. Ambos destacan además que pese a lo que pueda parecer, hay muchos comensales a los que les cuesta terminar todo el menú, «por lo contundente que es».

30 variedades de té

En Pepintxo ofrecen además pan de masa madre elaborado en Santullán que hornean en el propio local, y también más de 30 variedades de tés, y combinaciones entre ellos. Un restaurante por el que afirman que pasan «muchas más mujeres que hombres» y al que visitan muchos clientes de distintos puntos de Bizkaia y también de la vecina Cantabria.

Opción socorrida en eventos familiares En este restaurante, que cuenta con un comedor interior con capacidad para medio centenar de personas, además de los menús del día (de martes a viernes) y de los que preparan los fines de semana o en eventos especiales, también elaboran platos sueltos, y recogen pedidos a domicilio, para que sus elaboraciones puedan ser degustados en casa o en la oficina. En épocas de reuniones familiares, como sucede en Navidad, los pedidos se les multiplican. «Hay gente que quiere ofrecer a los demás platos distintos, o que entre sus invitados hay alguien vegetariano o vegano al que no sabe qué ponerle, y se acuerdan de nosotros y nos llaman».

Pepintxo (Barakaldo) Dirección: Castilla la Mancha, 21. Teléfono: 944373090.

Menú del día: 16,5 €. Menú fin de semana: 20,5€. Menú especial: 26€.

Temas

Restaurantes