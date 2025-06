La famosa pizzería bilbaína que se afianza entre las 14 mejores de Europa

Silvia Osorio Jueves, 5 de junio 2025, 09:40 | Actualizado 09:46h. Comenta Compartir

Imparables. Los hermanos Demaio, propietarios de la famosa pizzería de Bilbao que lleva su apellido, siguen agrandando su leyenda. Con dos establecimientos en la capital vizcaína, se han convertido en una referencia gastronómica en la ciudad y de Europa con la típica receta italiana que elaboran de forma artesanal.

La pizzería Demaio ha escalado posiciones en el Top 50 Pizza, el ranking europeo más importante del sector. Este prestigioso listado ha clasificado a los hermanos italianos en el puesto 14. El año pasado obtuvieron el 17. Se trata de la única pizzería vasca en el Top 15. A nivel mundial, el pasado mes de septiembre, volvieron a situarse entre las 100 mejores del planeta, en concreto, en el puesto 93.

Demaio ha recibido con gran alegría la clasificación europea, tal y como han publicado en su perfil de Instagram. Los dos hosteleros afincados en Bilbao recogieron el premio que les acredita como una de las 14 mejores pizzerías de Europa. «Ser parte de este grupo fantástico de súper pizzerias europeas por cuarto año seguido ya era algo especial. Subir a una posición tan prestigiosa, el puesto 14, pues ya es felicidad pura», declararon.

Desde 2018, Gioel y Mattias, los responsables de Demaio se habían labrado una brillante trayectoria en San Francisco, pero en noviembre del año pasado abrieron un segundo establecimiento en Jardines de Albia, el primero en el centro de la villa.

7 establecimientos españoles en el Top 15

La fiebre por degustar estas famosas pizzas se palpa cada día con largas colas en la calle, ya que no reservan y hay que apuntarse en una lista de espera según se llega. «Como siempre decimos, sin Bilbao, Demaio no sería lo que es. Orgullosos que una vez más podáis decir que en Bilbao se come la mejor pizza de Euskadi, la mejor pizza de todo el Norte y una de las mejores de España y Europa.

El ranking europeo, en el que no se incluye a Italia -ya que tiene el suyo propio-, lo lidera Napoli on the Road, de Londres. El segundo puesto ha sido para Baldoria (Madrid) y el tercero, ex-aequo, para Sartoria Panatieri (Barcelona) y Via Toledo (Viena). Hay un total de 7 establecimientos españoles en el ránking 50 Top Pizza Europa 2025. Además de la bilbaína Demaio en el puesto 14, figuran: Baldoria (Madrid, Nº2), Sartoria Panatieri (Barcelona, Nº3), Fratelli Figurato (Madrid, Nº8), La Balmesina (Barcelona, Nº11), Infraganti (Alicante, Nº36) y Gasparic (Girona, Nº40).

Las 20 primeras posiciones del ranking 50 Top Pizza Europa 2025 entran automáticamente en el ranking de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se entregará el 8 de septiembre en el histórico Teatro Mercadante de Nápoles, durante la ceremonia de entrega de premios 50 Top Pizza World 2025.

Temas

europa

Bilbao

Audiencias