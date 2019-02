Esquibel, la vitalidad de una cocina que no debe desaparecer Montse Prieto y Jesús Ruiz de Heredia en Esquibel Taberna. / BLANCA CASTILLO Cada vez quedan menos de su especie. Platos tradicionales y sencillos, hechos con tiempo, son los triunfos de Jesús Ruiz de Heredia JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 25 febrero 2019, 16:00

Hubo un tiempo en que la cocina que practica Jesús Ruiz de Heredia era la norma. Hoy es la excepción (sollozos). Una rareza, una anomalía gozosa. Comer en Esquibel Taberna es hacerlo en una Vitoria que casi ha desaparecido y en la que Txus oficia, a sus 67 años, de resistente, de último mohicano bigotudo. La comida clásica y sabrosa del antiguo Zabala, del Ikea, del Alberdi... es hoy humo y recuerdos, pura añoranza.

Esquibel (Vitoria) Dirección Adriano VI, 37. Teléfono 945228478. Abre Comidas de lunes a viernes. Precios Pisto bilbaína: 7 € (sin IVA). Arroz Esquibel: 7,50 €. Revuelto hongos: 12,75 €. Merluza rebozada: 15,50 €. Rabo deshuesado: 14,50 €. Albóndigas en salsa: 11 €.

Esquibel es un clásico (abrió en 1990), muy frecuentado todavía (lo era más antes de las dietas) por políticos y funcionarios del Gobierno vasco, empresarios y aborígenes que tienen clarinete que los 16 platos de la carta de Esquibel Taberna son el remanso necesario de cada mediodía.

Garbanzos con berza. / BLANCA CASTILLO

Las vainas al dente, las alcachofas, ese arroz Esquibel (con verduritas, jamón y especias) que Txus no puede sacar de la carta porque sus fieles le montarían una 'manifa' en la Virgen Blanca, el pisto, los cocidos de garbanzos y alubias pintas alavesas («siempre guisadas de víspera»)... son pequeños hitos, alegrías en la vida cotidiana de quien está obligado a comer fuera de casa. Lo mismo pasa con la merluza rebozada, los morros y callos, ¡con las albóndigas en salsa! (atreverse a ponerlas hoy en un menú es darle una bofetada de verdad a tanto embuste), la asadurilla (como los peces grandes, por encargo), los bacalaos canónicos, las carrilleras o el rabo deshuesado... Todas son sinfonías clásicas e imperecederas. «Necesitas buen producto y tiempo. Si no lo tienes, no vas a ningún lado», sentencia Txus.

Una cocina casera que no pesa

Txus Heredia (Vitoria, 1951) es cocinero autodidacta. Hasta los 33 años fue comercial de alimentación y visitador médico. Decenas de miles de kilómetros y cientos de comidas después, Heredia desarrolló un paladar que trasladó a su negocio en las Conchas (antes abrió el Dos Pasos, local nocturno). «A mí me gusta la cocina limpia, casera, y el producto natural. Que siente bien cuando uno tiene que comer fuera de casa, sin digestiones pesadas. Aquí no hay nada de lata. Eso es lo que buscaba y lo que hago en Esquibel», dice. Algún gen de guisandero debe de tener porque lo borda.

Bacalao al ajoarriero. / BLANCA CASTILLO

Su abuelo, Valentín Heredia, regentó un bar con su nombre cerca del Puente de Cantalojas, en San Francisco. «Aprendí probando, leyendo, haciendo... Hoy tengo alubias. Como son nuevas, ni las pongo en remojo. Parto de cero. Cebolla picada, una cabeza de ajos y un poco de chorizo. Tres o cuatro horas de puchero... y a comerlas el día siguiente», dice. «Después de casi 30 años, los clientes son de casa. Sabes qué van a comer al cruzar la puerta». Emplea carne de Mari Carmen, marisco de Orio, pescados fieles. «Locales como éste van desapareciendo. La gente me dice que comen aquí y les sienta bien».

Le acompaña su esposa Montse Prieto (vizcaína de caserío en Areitio) que canta los platos y sirve las mesas. La carta de vinos es mínima (seis tintos alaveses, tres blancos y un cava). Local luminoso con aire de taberna vasca (decorada por Montse). El ticket medio ronda los 30 €. La pregunta es: ¿hasta cuándo? «Lo dejaremos cuando llegue un comprador», dice la pareja. Aprovechen...