El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Guillermo Elejabeitia Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:16

Es, probablemente, uno de los mejores camareros del Casco Viejo de Bilbao. No trabaja en un restaurante de alta cocina, ni en una mesa clásica, ni en un bar de vinos. Este servicio impecable –y ya casi extinto– se despliega en un restaurante indio, ubicado en un discreto local de la calle Nueva. Él se llama Binoud Poudel y, si son aficionados a la gastronomía asiática seguro que ya lo conocen: lleva décadas en Bilbao trabajando en distintos restaurantes, hasta que por fin montó el suyo.

Antes de hablar de las especialidades de su tierra, permítanme que me detenga en el servicio, porque Binoud es un especialista en leer al cliente. No se le olvida una cara y es capaz de recordar hasta el punto de picante que prefiere un comensal al que quizá no ve desde hace años. Es en el momento de tomar la comanda cuando ese talento para la hospitalidad se hace más evidente. Binoud sabe escuchar y recomendar en función de un par de pistas, dentro de una carta en la que muchos de nosotros podemos sentirnos algo perdidos.

Su intención no es –al menos no de forma evidente– abultar artificialmente la factura, sino asegurarse de que todo el mundo sale de su casa contento. Eso, que debería ser una regla de oro en hostelería, hoy resulta extraordinario en un sector donde, con demasiada frecuencia, el camarero no conoce bien los platos de la carta o despacha la curiosidad del comensal con un ramplón 'esto sale mucho'.

En el caso de recetas de la India y Nepal, donde muchas de las salsas y condimentos no nos resultan familiares, esa labor de asesoramiento se hace más necesaria. Saber equilibrar los platos frescos con los más profundos, las legumbres, las verduras, los pescados y las carnes para componer un menú armónico es tarea de Binoud. Así que, dicho esto, mi recomendación es sencilla: pónganse en sus manos.

La última vez que me senté a su mesa, compusimos juntos una pequeña degustación que comenzó con una ensalada de habas de soja tostadas –bhatmas sandeko– que suele servirse en las tabernas de su tierra para acompañar el trago. También probé un delicado potaje de garbanzos con toques de jengibre –chana masala–, unas potentes gambas en salsa vindaloo –no apta para paladares melindrosos–, o un guiso de pollo marinado y asado al carbón, muy típico de los alrededores de Katmandu.

El repertorio es lo suficientemente amplio para que cada cual encuentre un sabor adaptado a sus gustos. El ambiente es familiar y el decorado, pintoresco, evocador de esa tierra que Binoud dejó hace décadas para convertirse en uno de los mejores camareros de Bilbao.

Bilbaíno del Annapurna Si tiramos del tópico de que los bilbaínos nacen donde quieren, este viejo conocido de la hostelería local lo hizo en las faldas del Annapurna. Desde que llegó a su tierra de adopción, Binoud Poudel trabajó en distintos restaurantes indios –en Alameda Rekalde, en la calle Amistad–, hasta que montó por fin junto a su mujer Maya su primer proyecto propio, en una diminuta taberna de Iturribide que rebautizaron como Himalaya. Hace un par de años abrieron una segunda sede en la esquina de Jardines con la calle Nueva, donde ofrece la misma propuesta gastronómica pero en un local más espacioso. En la foto, Binoud (centro) acompañado de Krishna y Paras.

Himalayako Jardín Dirección: Jardines, 7. Bilbao.

Teléfono: 944421684.

Precios: Bhatmas sandeko: 5,50 €. Pollo sekuwa: 12,50 €. Gambas vindaloo: 12, 95 €. Chana Masala: 9 €.