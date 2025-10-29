El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Adobestock
Jantour | Restaurantes

Los dos restaurantes bilbaínos que aspiran a convertirse en 'La Mejor Pizza de España 2025'

Un total de cinco establecimientos de País Vasco participan en la tercera edición del certamen

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:54

Comenta

'La Mejor Pizza de España 2025' ya ha comenzado a hornearse. La tercera edición del concurso que designará la mejor pizza del país celebrará su final el próximo 1 de diciembre y, entre los 145 aspirantes, se encuentran dos restaurantes bilbaínos: Coppola&Solomonk y Pizzería Formaggi.

Entre el 30 de octubre y el 23 de noviembre, un total de 145 locales de toda España competirán por hacerse con el título de la mejor pizza del país. Se trata de la receta italiana por excelencia. De masa fina o más gruesa, con más o menos ingredientes, es un plato que normalmente gusta. Los dos establecimientos de la villa que participan cuentan con una dilatada trayectoria.

  1. Bilbao

    Coppola&Solomonk

El equipo del Coppola expandió en 2019 el negocio con un segundo local, ubicado en una lonja contigua, al que llamó Solomonk. Ambos ofrecen el mismo menú y las pizzas son las auténticas reinas de la carta. Destacan las clásicas como la caprichosa o la prosciutto e Funghi, y entre las especiales, como la English Breakfast con tomate, mozzarella, cebolla, bacon, chistorra y huevo, o la Evidence con tomate, mozzarella, bacon, pasas, nueces, espinacas, escamorza y reducción de whiskey escocés.

Dirección: Barraincúa, 6-4.

  1. Bilbao

    Pizzería Formaggi.

Al igual que Coppola&Solomonk, Formaggi es una de las mejor valoradas por la clientela en la capital vizcaína. El año pasado también participó en el certamen. Ubicada en la calle General Concha, en su carta, ofrece una gran variedad de pizzas romanas y napolitanas, desde la clásica Margarita a la La Diavola o la 6 Formaggi, pasando por la Tartufa con crema de trufa, fior de latte, bacon, champiñones, provolone y huevo.

Dirección: General Concha, 26.

La final, el 1 de diciembre

Los clientes serán los encargados de valorar las pizzas participantes. Podrán hacerlo a través de la web www.lamejorpizza.es , donde puntuarán sus favoritos y se convertirán, por unos días, en críticos gastronómicos. Pero el público no estará solo: un equipo de inspectores recorrerá los locales participantes para evaluar la masa, la combinación de ingredientes y, sobre todo, el sabor global de cada propuesta.

El próximo 1 de diciembre se darán a conocer los ganadores. Los dos locales bilbaínos no serán los únicos que representen a Euskadi. En total, hay cinco vascos que participan en el certamen. También se han clasificado la Pizzería Ezaro (Vitoria), Dottor Pizza (Vitoria) y Jaleo (San Sebastián).

