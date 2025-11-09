Dos cocineros de altura aterrizan en el Casco Viejo
Javi Jiménez y Jacqueline Castro se conocieron trabajando en Azurmendi y acaban de abrir su primer proyecto propio en plena calle Bidebarrieta
Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:46
Joel Robuchon, Martín Berasategui, Zortziko, Aponiente, Azurmendi... los nombres que figuran en el currículum de Javier Jiménez Galarreta son de quitar el hipo. Su socia y pareja, Jacqueline Castro, no le anda a la zaga: trabajó con Gastón Acurio en La Mar o en el laureado Mérito, en Lima, antes de instalarse en Bizkaia. Coincidieron a las órdenes de Eneko Atxa, conectaron y desde entonces han ido acariciando la idea de montar juntos un negocio propio. Tras foguearse como jefes de cocina en espacios informales como La Pizarra o Clandestino, por fin les ha llegado su momento.
Es precisamente el leitmotif del restaurante que acaban de abrir en pleno Casco Viejo, bautizado como Aroa «porque queremos sacarle partido a los ingredientes de temporada cuando están en su mejor momento», explican. Hace solo una semana que han tomado las riendas de un local que en los últimos años ha sido una franquicia de hamburguesas americanas y un café de especialidad. A poco que se esfuercen, los bilbaínos habremos salido ganando con el cambio.
De momento funcionan con dos fórmulas de menú, uno de siete pases por 49,50 y otro que llaman 'de temporada' con cinco pases,–con el principal a elegir entre carne o pescado– por 35,50. Para ellos es una manera de dar a conocer su propuesta, pero también corren el riesgo de alejar a un tipo de cliente que hoy reclama decidir lo que va a comer y huye de las degustaciones. Por eso se plantean ofrecer desde esta semana una pequeña carta con sus platos más representativos.
Su estilo, aún por definir, parte de productos cercanos y elaboraciones inspiradas en el recetario tradicional vasco, pero actualizadas con las técnicas aprendidas. Que para eso se han pasado la juventud dando vueltas por las mejores cocinas del mundo. Probamos el menú más largo, donde se concentran los platos más sofisticados, y dejamos el de temporada para futuras visitas.
La secuencia empieza con el nigiri de chuleta sobre un pan soplao relleno de crema de piquillos. Le siguen una croqueta de setas con mermelada de bacon y yema curada y una revisión del bocadillo de bonito, aquí con ventresca, tomates y gel de pimientos, que el año pasado fue premiado en el campeonato de pintxos creativos de Bizkaia.
A partir de ahí, ensaladilla de centollo, rape con americana de nécoras y costilla deshuesada con un toque de lima y cogollos, antes de rematar con una cuajada de oveja. Todo sabores reconocibles, en raciones francamente generosas, para asegurarse de que nadie sale de su casa con hambre: «Estamos en pleno Casco Viejo, sería imperdonable».
Brotes Verdes
El Casco Viejo es una plaza complicada para un restaurante que se mueve entre la alta cocina y el recetario tradicional. Ni tan barato como un menú del día, ni tan caro como un restaurante estelar, Aroa viene a cubrir un hueco poco explorado, que busca seducir tanto a los turistas como al público local. Les avala una formación de altura y la ganas de quien, tras años de rodaje, emprende por fin un proyecto propio. A Javi Jiménez y Jacqueline Castro les acompaña en la aventura Gonzalo Ceballos, jefe de sala con el que coincidieron en Azurmendi. Para el cliente bilbaíno, su llegada es un brote verde en una escena cada día más dominada por las franquicias y los grandes grupos.
Aroa
-
Dirección Bidebarrieta, 14. Bilbao.
-
Teléfono 946037233.
-
Menú de temporada: 35,5 €. Menú degustación: 49,5 €.