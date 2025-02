Dabiz Muñoz despeja la incógnita sobre el futuro de DiverXO

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de febrero 2025, 17:45 Comenta Compartir

Misterio resuelto y servido sobre la mesa. El chef madrileño Dabiz Muñoz, uno de los cocineros más prestigiosos del mundo, ha confirmado que mantendrá hasta diciembre de 2027 DiverXo, su buque insignia de tres estrellas Michelin. Lo hará en su localización actual, el NH Collection Madrid Eurobuilding, después de que diese marcha atrás a su traslado a La Finca. En su documental de Netflix, el propio Muñoz había dejado en el aire el futuro de su emblemático local, cuyo alquiler vencía en abril.

«Estamos felices de no tener que cerrar DiverXo en abril y dar las gracias a NH por estos 10 años», ha asegurado el chef madrileño en la rueda de prensa organizada para anunciar su continuidad. Muñoz se ha mostrado «agradecido» por el apoyo recibido en estos meses tras anunciar que no trasladaba el concepto a La Finca. «Estamos súper agradecidos a NH por este año, acabábamos el contrato en abril y tanto Hugo Rovira como todo el equipo se puso a nuestra disposición. Desde el primer día tuvo una actitud maravillosa», ha subrayado.

Muñoz rompió recientemente el techo gastronómico de los 400 euros por cubierto, un listón gustativo nunca antes superado entre la élite gastronómica nacional. Disfrutar de su menú vanguardista en DiverXO, el restaurante con tres estrellas Michelin más caro de España, cuesta desde septiembre un buen pico más por barba. Concretamente, una subida del precio del 23% hasta situar el precio por comensal en los 450 euros.

Este es el coste que refleja la propuesta gastronómica del cuarto mejor restaurante del mundo, según la última lista de The World's 50 Best. Hasta septiembre era de 365 euros, un precio que se fijó en 2022, cuando se subió el importe por última vez. «Pagar 365 euros por una comida no es de ricos», se defendió el cocinero por la polémica desatada por el aumento del precio: de 250 a 365 euros. Lo que se mantiene ahora es la opción de armonías de vinos: 300 euros. Y el maridaje llamado de altos vuelos, por 600.

Proyecto fallido

Dabiz Muñoz anunció el año pasado su intención de trasladar DiverXo a La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) tras proyectar una inversión de hasta 14 millones de euros, pero el pasado mes de junio anunció que descartaba el proyecto. Desde entonces, el cocinero madrileño ha estado trabajando en encontrar nuevas opciones y ubicaciones para poder llevar su triestrellado restaurante a otro espacio.

DiverXO abrió en 2007 en la calle Bravo Murillo de Madrid para en 2014, siete años después, y con tres estrellas Michelin, trasladarse al Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. De esta forma, con la permanencia de DiverXo, la oferta gastronómica del hotel NH Collection Madrid Eurobuilding se completa con la propuesta del chef sevillano Rafa Zafra que el pasado año abrió Casa de Comidas y Bikini Bar.

