El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jordi Alemany
Jantour | Restaurantes

Estas son las cuatro tortillas de patata que buscan convertirse en la mejor de Bizkaia

La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 celebrará su gran final el próximo 24 de noviembre en San Mamés

Marina León

Marina León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

En tan solo unos días se decidirá cual es la tortilla de patata que se lleva el premio a la mejor de Bizkaia. La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 ya tiene a sus 4 finalistas que se lo jugarán todo en la gran final que acogerá San Mamés el próximo 24 de noviembre.

De los cuatro establecimientos hosteleros, tan solo hay uno que no está ubicado en Bilbao. Se trata del representante del Duranguesado, Itziar Bar, enclavado en Atxondo. «Un acogedor bar que combina tradición vasca con un trato familiar que enamora», indican desde la organización. También ha pasado a la final el conocido Huevo Frito, un bar en el que la tortilla de patata con un particular toque crujiente se ha convertido en la estrella de la barra.

En cuanto a los otros dos candidatos, se trata del Sorginzulo, bajo los pórticos de la emblemática Plaza Nueva. «Un referente gastronómico que lleva años conquistando paladares con sus pintxos creativos y su ambiente auténtico», indican. Por último, el Bar Maite, «que se ha convertido en uno de los establecimientos más queridos y reconocidos de Solokoetxe».

El concurso, que celebra su cuarta edición, arrancó el pasado 13 de octubre. Promovido por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, se trata de un certamen que ha ganado popularidad y más con un plato que sigue de moda. Este año han participado un total de 32 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio. Un jurado de expertos en gastronomía evaluará cada enfrentamiento con precisión y pasión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  4. 4

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  7. 7

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  8. 8

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  9. 9

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  10. 10 El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estas son las cuatro tortillas de patata que buscan convertirse en la mejor de Bizkaia

Estas son las cuatro tortillas de patata que buscan convertirse en la mejor de Bizkaia