Estas son las cuatro tortillas de patata que buscan convertirse en la mejor de Bizkaia

En tan solo unos días se decidirá cual es la tortilla de patata que se lleva el premio a la mejor de Bizkaia. La Bizkaiko Tortilla Kopa 2025 ya tiene a sus 4 finalistas que se lo jugarán todo en la gran final que acogerá San Mamés el próximo 24 de noviembre.

De los cuatro establecimientos hosteleros, tan solo hay uno que no está ubicado en Bilbao. Se trata del representante del Duranguesado, Itziar Bar, enclavado en Atxondo. «Un acogedor bar que combina tradición vasca con un trato familiar que enamora», indican desde la organización. También ha pasado a la final el conocido Huevo Frito, un bar en el que la tortilla de patata con un particular toque crujiente se ha convertido en la estrella de la barra.

En cuanto a los otros dos candidatos, se trata del Sorginzulo, bajo los pórticos de la emblemática Plaza Nueva. «Un referente gastronómico que lleva años conquistando paladares con sus pintxos creativos y su ambiente auténtico», indican. Por último, el Bar Maite, «que se ha convertido en uno de los establecimientos más queridos y reconocidos de Solokoetxe».

El concurso, que celebra su cuarta edición, arrancó el pasado 13 de octubre. Promovido por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, se trata de un certamen que ha ganado popularidad y más con un plato que sigue de moda. Este año han participado un total de 32 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio. Un jurado de expertos en gastronomía evaluará cada enfrentamiento con precisión y pasión.