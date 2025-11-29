Cordero y cochinillo al horno de leña en el Casco Viejo de Vitoria

Joseba Fiestras Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

El Casa Vieja es un histórico de la capital alavesa. Forma parte de la idiosincrasia de la 'almendra medieval' como casa de comidas desde 1995. Pero el restaurante está ubicado en un edificio que data del año 1886, construido en piedra y madera. Su planta baja era utilizada como bodega para venta de vino y las plantas restantes eran viviendas particulares. Hace 30 años, Miguel Ángel Compañón la adquirió y la rehabilitó manteniendo su estructura original. Está dividido en tres plantas: en el sótano se encuentran las cocinas, en la primera planta un comedor con 9 mesas y la segunda planta dispone de dos comedores: uno con capacidad para unas 40 personas y otro para unas 25.

Hace siete años, Martín Barruti, un hostelero de Vitoria, se hizo con el local ante la jubilación de sus propietarios, primero en alquiler y después ya en propiedad, manteniendo su esencia gastronómica: «Podemos denominarla como cocina tradicional vasca, aunque también se ofrecen al cliente platos de temporada, algunos de ellos innovadores. Ofrecemos diversos entrantes que van desde ibéricos y diferentes ensaladas hasta primeros calientes como el pulpo a la brasa, croquetas de boletus edulis con reducción de Pedro Ximénez.... Los pescados los elaboramos tanto en salsa como al horno y las carnes las ofrecemos a la brasa de encina con su peculiar sabor y asados de cordero lechal y cochinillo al horno de leña, que son nuestra especialidad. También disponemos de una amplia variedad de postres, todos ellos caseros», cuenta Barruti.

Entre el personal se mantienen trabajadores de la anterior etapa, como la gerente, el cocinero y dos camareras. De cara al año que viene tiene prevista la renovación de la barra «para que sea más dinámica, pero manteniendo, como he comentado, la esencia, con pintxos calientes al momento, morcilla, pintxo de cordero, ostras con cava…». Sí que mejorarán la iluminación en las mesas, para crear un ambiente más íntimo para los comensales. Entre ellos, últimamente se ha podido ver a algunas personalidades mediáticas que eligen este restaurante para catar la cocina autóctona.

Ahora, además de haber incorporado pan recién horneado, han hecho lo propio con el menú del día. En éste se pueden encontrar primeros como berenjena rellena de verduras y gratinada, tortellini de ricota y espinacas, garbanzos con bacalao, risotto de hongos, ensaladas… Y segundos como pimientos rellenos de bacalao y gambas, solomillo ibérico al oporto, cachopo de ternera relleno de jamón ibérico y queso, lubina al horno con refrito, o carrilleras al Rioja, entre otras especialidades. Ofrecen la oportunidad de pedir como segundo cordero o cochinillo al horno de leña con un suplemento de 12,50 euros. Entre los postres, destacan la tarta de queso, el goxua Etxe Zaharra, las peras al vino tinto, el tiramisú, las manzanas asadas... Todo un broche dulce a una buena comida.

Horno de leña Hace unos 25 años que se construyó el horno de leña que actualmente se sigue usando para asar su especialidad, los asados de cordero lechal y cochinillo. Además de su suelo rústico cerámico, el ladrillo visto, las vigas de madera y los muebles de época, todos los comedores disponen aire acondicionado y chimeneas de fuego bajo para crear una ambiente acogedor.

Casa Vieja 1 Dirección: Chiquita, 6. Vitoria. 2 Teléfono: 945146565. 3 Web: www.restaurantecasavieja.es 4 Precios: Menú del día: 22,90 €. Menú fin de semana: 53,90 €. Menú txuleta: 29,90 €. Cordero al horno: 31,90 €. Pulpo a la brasa: 28,90 €. Litiruelas: 19,90 €.