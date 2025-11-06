Así dará de comer Fernando Canales en su regreso al restaurante del Euskalduna

Fernando Canales regresa a Palacio. Tras su salida del Euskalduna a finales de 2017 después de haber inaugurado el restaurante el 21 de abril de ... 1999, el cocinero ha aceptado hacerse cargo de nuevo del local y de la terraza que se está acondicionando. El espacio llevaba cerrado casi seis años, tras la salida de la gerencia de Eneko Atxa. Todos los intentos de reapertura, incluidos dos concursos en 2022, que quedaron desiertos, se saldaron sin éxito.

Canales y el actual gerente Íñigo Iturrate han alcanzado un acuerdo sobre el canon a pagar que ha permitido al Euskalduna by Etxanobe abrir sus puertas hace un par de semanas. Como en sus últimos proyectos, Canales ha confiado la gestión a uno de sus colaboradores. En esta aventura de altura le acompaña el leonés Iván Álvarez Iturbe (30) que ha velado sus armas en La Despensa de Juan Ajuriaguerra, 8.

Ampliar Gambas a la Sal. J. Méndez

Iturbe, que así firma su menú del chef, con el apellido de sus ancestros castreños, es joven, tatuado, atrevido y de intensos ojos negros. Se formó en Cocinandos de León, y conquistó, ya como jefe de cocina, un 'macaron' en el Pablo antes de trasladarse a Bilbao. «Es un restaurante sencillo con un toque gastronómico, en el mismo estilo que La Despensa, con otra variedad de platos», dice Canales.

Iturbe, motero apasionado, deja sentir su sello en algunas preparaciones. Optamos por probar el menú que firma (75 €, con vino). Comienza (bajo una campana con humo) con unas gambas a la sal (¡con el tracto intestinal retirado con esmero!) sobre un fondo de tomate. Luego, un plato, Manitas de Cerdo al estilo Iván, que acompaña al chef desde sus comienzos, desde el día que un guiso se le pegó en la cazuela y la grasa y el colágeno crearon en el fondo un muy oscuro velo. Ahora se sirven dos pequeños cilindros con las manitas guisadas y deshuesadas. El plato conlleva una explicación al comensal sobre la intencionalidad de la presentación y el punto obtenido.

Ampliar Manitas de cerdo al estilo Iván con crema de piquillo y compota de manzana. J. M.

Probamos también la ilustrada ensaladilla de carabineros. El mejor plato fue una Parpatana de Atún (de Arrom) a la brasa, perfecta de punto y grasa. La carne es un Magret de Pato con Crema de Maíz y polenta frita y el postre una Mousse de Lúcuma con unos juguetones petazetas de lima.

Iturbe debuta en el «Ferrari» que es la cocina (eléctrica) de Euskalduna con el sello de identidad de la factoría Etxanobe.

Ampliar Parpatana a la brasa, con aspecto total de entrecot. J. M.

Hijo de un minero del Pozo Emilio del Valle en Santa Lucía de Gordón (León), compañero de los 'Seis de Tabliza', muertos por una explosión de grisú y origen de una marcha a Madrid, Iván tiene incrustados en el mango de su cuchillo trozos de hulla que su padre recogió el último día en el tajo. Sirva el detalle de respeto para dejar claro que Iván es de los que no se rinde.

Trabajan la carta con platos como «Bikini de rabo de buey e Idiazábal, Huevo poche con hongos y foie, Txipiron en su tinta, Canelón de txangurro, Solomillo con duxelle trufada, Chuleta de ganado mayor (65 €/kg) o Lomo bajo de wayu».

Un dúo en las alturas Iván Álvarez Iturbe está al frente de Euskalduna by Etxanobe, que luce la decoración de murales vidriados y el interiorismo elegante de la arquitecta Patricia Urquiola. Iturbe defiende la cecina de buey de León y hace un 'Tiramisú de ama' muy personal, con licor Frangelico. Bodega interesante.