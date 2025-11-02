El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro

Txema Soria Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

El restaurante La Arboleda de Castro Urdiales, especializado en pescados y mariscos, lo puso de moda a principios de siglo Santos Guerrero. Ahora tiene nueva vida tras un par de intentos que no han salido del todo bien en el último lustro. Desde el pasado 27 de junio Liliana Dragunoi y Jorge Pascual Ortiz pretenden devolver al local, que ahora se llama La Arboleda de Eva –homenaje a la hija de Liliana– el esplendor que siempre tuvo. Liliana dirige también el restaurante del Real Club Náutico de Castro Urdiales y el restaurante El Pescador en Maliaño.

Por su parte, Jorge Pascual Ortiz, responsable de los fogones, estudió Psicopedagogía pero su pasión por la cocina –presente desde su infancia cuando sus padres, Paco Pascual y Esperanza Ortiz, y su tío, Bienve, trajinaban en la cocina del President de Santurtzi– le llevó a seguir la estela familiar y, con tan solo 21 años, abrir la marisquería El Rincón en la localidad castreña. Ha regentado locales como El Regio y El President, también en Castro; ha sido jefe de cocina del Víctor Montes y ha ejercido como cocinero personal durante sus giras artísticas de cantantes como C. Tangama o Manuel Carrasco.

En La Arboleda de Eva se come estupendamente y a un precio asequible. Con capacidad máxima para una treintena de comensales, su oferta gastronómica pasa por un menú diario (de martes a viernes), un menú fin de semana y una pequeña carta. También mantienen la mariscada para dos personas de los inicios del restaurante La Arboleda. Esta incluye un buey y dos nécoras a la plancha, ocho langostinos, seis zamburiñas, un bogavante, cuatro cigalas y seis gambones, además de parrillada de pescados: rodaballo, lubina y sapito.

A la hora de elegir, sigan la recomendaciones de Emilia Gonceriuc, encargada de la sala, como el ragut de zamburiñas y gratén de salsa de langostinos –un guiso muy sabroso– o las gambas a la plancha con virutas de jamón ibérico, que aporta el toque justo de sal. El arroz meloso con boletus, alioli y pimentón está especialmente cremoso. Se puede continuar con una combinación sorprendente, pero que funciona: los lomitos de sapito con escalopes de foie. O rodaballo con caldo de garbanzos con patata panadera.

Fuera de carta suelen tener, especialmente el fin de semana, pescados como rey, besugo o urta, que ponen a la plancha con su habitual prebe o refrito de aceite, vinagre, ajo, perejil y guindilla. Los carnívoros tienen la opción de probar las carrilleras de vaca, que se deshacen en la boca, o el taco de chuletón macerado durante 45 días. Finalicen el condumio con chocolate frito y helado de chocolate, cubierto de palomitas –que está estupendo–, la torrija caramelizada, tarta de tres chocolates, tarta de queso o flan de café.

La Arboleda de Eva Dirección: Ardigales, 48. Castro Urdiales

Teléfono: 608729274.

Redes sociales: Facebook

Menú del día: 18,90 €. Menú fin de semana: 29 €. Mariscada para dos: 90 €. Parrillada de pescados para dos: 70 €.