Cocina clásica con toques exóticos en Vitoria

A finales de junio del año pasado cerraba sus puertas un local emblemático en la capital alavesa. El Mesón se clausuraba por la jubilación de sus dueños después de más de treinta años. Adriana y Juan Sánchez, Juan Lecea y Rufi Moreno dejaban a su clientela huérfana no sin antes declarar que les gustaría que un hostelero local se hiciera cargo de su casa. El deseo se ha hecho realidad y Carlos Dávalos se ha hecho cargo del local, de unos 300 metros cuadrados. Dávalos, alma mater del ¡Waska!, comenzó su andadura en la hostelería en la calle Portal de Castilla. Dos años después, se trasladaba a Siervas de Jesús, donde ha permanecido casi diez años hasta que se cumplió el contrato de alquiler sin derecho a compra. Casualidades de la vida: quería algo en propiedad y El Mesón se lo puso en bandeja.

En sus paredes cuelgan algunas de las muchas distinciones (tanto en cuanto a pintxos como a mejor barra y tratamiento de diferentes productos) que ha obtenido Dávalos en sus años de trabajo. La barra es una de las zonas que quiere destacar, empezando por los desayunos y continuando por el vermú y el picoteo tanto a mediodía como por la tarde-noche. Para los desayunos hay una buena carta perfecta para despertar o coger energías cuando el cuerpo pide gasolina. Están los clásicos, con leche, yogur, zumos o bebidas de avena o soja, que se pueden acompañar de diferentes opciones saladas como sus pintxos o dulces como el croisant, los bizcochos; la tostada de brioche o la de pan de cereales.

Hay pintxos de bonito a la donostiarra, de salmón ahumado con queso crema o de tortilla. Entre los especiales, la tostada noruega con salmón y mantequilla de anchoas, la veggie, la francesa con huevos revueltos y papada de euskaltxerri o el bagel de pastrami hecho en casa.

En la carta de picoteo hay jamón, Idiazabal, chipirones en su tinta, chistorra de euskaltxerri, patatas bravas, rabas de calamar, zamburiñas o mejillones abiertos en jugo de tomate y albahaca. Como recetas más especiales: tiradito de pez mahi mahi estilo nikkei con salsa de ostras, tamarindo, soja, lima, cacahuetes, aguacate y sésamo negro; pastrami hecho en casa con salsa tártara de miso, crudités de verdura, vinagreta de chalotas y avellanas; carpaccio de ventresca de atún rojo (balfego); o hummus de alubia pinta alavesa con natxos y shitakes marinados.

Pero también encontramos tabule de quinoa y bulgur eco con verduritas; cecina de Black Angus con parmesano; tataki de ternera, mojo de cacahuetes, vinagreta de chalotas y mango; hamburguesa de vaca gallega, mayonesa de hoisin y cacahuetes, queso cheddar; mollete relleno de pulled pork con salsa barbacoa; parpatana de atún rojo balfegó con salsa de gambones; kokotxas de bacalao al club ranero; costilla de euskaltxerri glaseada con salsa Teriyaki; vacío de ternera con chimichurris de piquillo y miel; o asado de tira glaseado con pure de patatas. Muchos platos clásicos reinterpretados con toques exóticos.

Una gozada de cocina Han sido varios meses de, más que reforma, lavado de cara y puesta a punto, ya que el local estaba como 'para entrar a vivir'. Dávalos ha imprimido su seña de identidad (el dibujo de una ostra Sorlut en su anagrama, paredes enteladas con dibujos de plantas selváticas, algo más de presencia de madera y cambio en la iluminación) en un establecimiento en el que la cocina manda, con unos 30 metros cuadrados, una gozada para cualquier chef.

Dirección: Ortiz de Zárate, 5. Vitoria.

Teléfono: 945564935.

Web: www.restaurantewaska.com

Precios: Tiradito de pez mahi: 15 €. Hummus de alubia pinta: 10, 50 €. Pastrami casero: 5 €. Brioche de rabo: 5,50 €. Parpatana de atún rojo: 22 €.