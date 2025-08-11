Cinco restaurantes alternativos para las fiestas de Donostia

Igor Cubillo Lunes, 11 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

De un tiempo a esta parte vienen floreciendo en la capital guipuzcoana una serie de recogidos establecimientos con aires de bistró donde profesionales, en su mayoría jóvenes, desprovistos de la pesada mochila de la gastronomía vasca, de sus dogmas, mantras y mandamientos, permiten esquivar los tópicos locales. En ellos manda lo informal, se exhibe cierto exotismo, se otorga protagonismo al universo vegetal en platos inhabituales y se apuesta por vinos de mínima intervención. Con todo, su singularidad y calidad hacen que trasciendan el universo hípster.

Arenales Refugio del vino

Ampliar Michelena

Los argentinos Cynthia Pereira y Santiago Torres están detrás de este bar de aspecto tan austero que pasarías de largo si no estuvieras advertido de su singularidad. Abrió sus puertas en marzo de 2018, anuncia «comida & vino» y, de hecho, el apartado líquido es un reclamo tan potente como el sólido; son muchos los 'connoisseurs' que se dejan caer por allí con la excusa de abrir tal o cual botella ajena al circuito comercial en la zona de barra o en las pequeñas mesas repartidas en su angosto pasillo. La armonía la puedes buscar y encontrar en platos anotados de modo telegráfico en una pizarra (Cecina-calabacín-avellanas; Zanahoria-gazta crema- vinagreta; Molleja-boniato-tximitxurri), preparaciones de temporada elaboradas en su minúscula cocina.

Dirección: Boulevard, 11. Teléfono: 943435953. Instagram @arenales.bar

Geralds Conexión con la antípoda

Ampliar I. Cubillo

Geralds, que cuenta con un 'hermano' en Melbourne, es uno de los pioneros de esta corriente alternativa de restaurantes. Lo comanda la londinense Bella Bowring, se localiza en una esquina de Gros, entresemana sirve menú del día y tanto cenas como fines de semana y festivos se limitan a carta. El negocio está acostumbrado a los llenos, cuenta con una parroquia fiel y, a la hora de pedir, diferencian entre sugerencias de barra y de cocina. Entre las primeras se cuentan lo mismo conservas que chorizo de cerdo vasco. De cocina, un miércoles cualquiera pueden salir cogollo con albaricoque a la parrilla y nueces; platusa rubia con patata nueva guisada y pesto de avellana; o cerdo euskal txerri con higo y cerezas en noisette.

Dirección: Iparragirre, 13. Teléfono: 943083001. Web: www.geraldsbar.eu

Manojo Alianza mediterránea y tropical

Ampliar Lobo Altuna

Una pequeña barra y apenas media docena de mesas acomodan desde 2022 a la clientela de este local de Gros donde se entrelazan la experiencia, el conocimiento y el origen de Lina Álvarez y Marco Bellinzis. Colombiana ella e italiano él, de su unión surge una sabrosa alianza entre las culturas mediterránea y tropical que otorga un papel fundamental a las verduras. Así, entre propuestas concebidas para compartir figuran, por ejemplo, muestras de mar y montaña tan inusuales como el txitxarro con tomate y paraguayo, los mejillones escabechados con puerros confitados o los espárragos verdes con gribiche y anchoa. También señalan el vino de la semana (cuando escribo esto es La Furtiva, un blanco a base de garnacha blanca y macabeo, natural y sin sulfitos, elaborado por Òscar Navas).

Dirección: José Arana, 13. Teléfono: 613044029 Instagram: @barmanojo

Alboka Protagonismo vegetal

Ampliar I. C.

Digamos que Alboka, inaugurado en abril de 2025, es el último en incorporarse a esta nómina de restaurantes que 'van por libre'. También es fruto de la inquietud y arrojo de tres cocineros de distinta procedencia (Endika Dos Santos es donostiarra, David Lafuente navarro e Ignacio González madrileño), pero su principal rasgo distintivo es la apuesta por el universo vegetal. Los platos que ellos señalan como más representativos sitúan en primer plano frutas y verduras, mientras que la proteína animal es relegada al papel de guarnición. Así, kokotxas de bacalao y callos de cordero fritos escoltan puerros y nabos glaseados. Su carta incluye también un apartado fijo de 'Puchero' que bien puede ser un guisote de morros de ternera a la vizcaína.

Dirección: Secundino Esnaola, 50. Teléfono: 636736535. Web: www.restaurantealboka.com

La Gresca Cuatro compañeros de estudios

Ampliar I. C.

La Gresca, nada que ver el célebre Gresca barcelonés, es la aventura conjunta de cuatro compañeros de estudios (dos pamplonesas, un barcelonés y un santanderino) que airean en Gros su gusto por los vinos naturales, las cervezas artesanales y lo que presentan como cocina de temporada con influencias mediterráneas. Pican alto, pues repiten la palabra «creatividad» y prometen «una experiencia gastronómica que abarca la cultura, la tradición y la innovación en igual medida». En dicha generalidad encajan la sardina curada con cebolleta asada, naranja y queso fresco; el begihaundi relleno con butifarra de perol y jugo de conejo rustido; y las tripas de bacalao guisadas con pochas.

Dirección: Bermingham, 23. Teléfono: 943426565. Web: www.lagrescabar.com