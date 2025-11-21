Cinco restaurantes para celebrar las fiestas con la cuadrilla

Guillermo Elejabeitia Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Llega esa época del año en la que todo parece suceder en torno a una mesa. Antes de que nos reunamos en familia para la inevitable sucesión de banquetes navideños, toca juntarse con la cuadrilla de amigos o los compañeros de trabajo para cerrar el año con una buena juerga. Los hosteleros hacen su agosto en diciembre y se esmeran en preparar distintas fórmulas de menú para grupos. Ahí van algunas recomendaciones.

Víctor Un festín de tradición navideña

Ampliar

Su comedor con vistas a la Plaza Nueva, perfecto para ir pulsando el ambiente, es solo uno de los reclamos del histórico Víctor para organizar una cena de empresa o una reunión de amigos. Los otros son su gran cocina clásica y una carta de vinos que invita a descorchar con alegría la siguiente botella. Para estas fechas, los hermanos Sáinz Temiño han preparado tres fórmulas con precios adaptados a cada presupuesto: 55, 64 y 74 euros, en función del número de opciones y del rango del vino incluido. Consisten en varios entrantes a compartir –taco de bonito, terrina de foie casera, piquillos rellenos de txangurro o langostinos a la plancha, entre otros– y un principal a elegir entre algunas de sus recetas más icónicas: desde el bacalao Víctor a los callos y morros a la vizcaína, pasando por su espléndido ragú de rabo al vino tinto.

Dirección: Plaza Nueva, 2 (Bilbao). Teléfono: 944151678. Precios: 55, 64 y 74 €.

The Rice Factory Arroces y una animada sobremesa en Urduliz

Ampliar G. E.

Una buena sobremesa es uno de los grandes alicientes de cualquier reunión de amigos, y para eso la casa de Marcos Jimeno en Urduliz, con comedores privados y hasta una cabina de DJ, ofrece el escenario perfecto. Tras labrarse un nombre como virtuoso del arroz en Kanala, en el verano del 24 se mudó al antiguo Benta Barri para transformarlo en The Rice Factory. Con una estética a medio camino entre el baserri y la cabaña de esquiadores, tiene espacio de sobra para armar una juerga como mandan los cánones. En el menú: caldo de Navidad con yema, croquetas de chuleta, vieira gratinada, pulpo, chipirones y un arroz a elegir entre el de ternasco de Aragón o su ya clásico de chuleta, por el módico precio de 50 lereles.

Dirección: Dobaran, 27. (Urduliz). Teléfono: 623949720. Precio: 50 €.

Lar Arraiz Una mesa en la cima del Arraiz para celebrar por todo lo alto

Ampliar

Si la cuadrilla quiere huir de las apreturas del centro, enfilen la cima del monte Arraiz para celebrar por todo lo alto. La casa tiene más de un siglo de historia, pero desde 2019 está en manos de un equipo joven encabezado por Ibon Loroño y Alaitz Basauri. La especialidad de Lar Arraiz son los productos de Galicia y unas carnes de rubia gallega que crían ellos mismos en los parajes cercanos. Abren de jueves a domingo en horario de comidas y ofrecen durante todo el año menús de chuletón o de pulpería por precios que oscilan entre 38 y 50 euros, con una degustación de siete entrantes y un principal a elegir por menos de 55, que hacen que la subida al monte merezca la pena.

Dirección: Arraiz Bidea, 114 (Bilbao). Teléfono: 944104806. Precios: 38 - 55 €.

Nura Sabores del Mediterráneo para calentar la fiesta

Ampliar Luis Ángel Gómez

La mudanza le ha sentado bien al proyecto de Biel Portela y Eder Gómez, que hace unos meses dejaron la calle Dos de Mayo para instalarse en Uribitarte, en un espacio más amplio con reminiscencias industriales donde despachan entre semana decenas de comidas a quienes trabajan por la zona. También ofrecen tres posibilidades de menú concertado –40, 50 y 60 euros– en las que se mezcla la cocina vasca con las recetas menorquinas que son la especialidad de Biel. No se pierdan la caldereta de bogavante o el pastel de berenjena y cuixot con salsa de miel.

Dirección: Uribitarte, 3. Teléfono: 6097618 27. Precios: 40, 50 y 60 €.

Miren Itziar Un ritual a base de recetas de siempre

Ampliar Maite Bartolomé

Hay cuadrillas en la villa para las que las fiestas navideñas comienzan oficialmente con una comilona en el Miren Itziar. El menú consiste en fritos variados –incluidos unos deliciosos sesos hoy imposibles de encontrar en casi cualquier otra carta–, mollejas, almejas a la marinera, merluza frita o bacalao, y el irrenunciable cabrito asado. Con esa sola minuta bastaría para pasar sin hambre el resto de las fiestas, pero en una mesa tan de Bilbao-de-toda-la-vida, sirve de calentamiento para lo que está por venir. Ojo al reservar, porque hay quien guarda su mesa de un año para otro.

Dirección: Atxuri, 17. Teléfono: 944330388. Precio: 50-60 €.

Temas

Restaurantes

Urduliz

Bilbao