Cierra un histórico restaurante de Castro tras 93 años abierto

Jueves, 27 de noviembre 2025

Castro dice adiós a uno de sus restaurantes más emblemáticos. Se trata de La Marina, establecimiento que regentaban Ricardo Castillo y su esposa, Laura Urquijo, quienes cogieron las riendas de un local inaugurado en 1932 por los abuelos de él.

Un restaurante abierto durante 93 años. Ricardo y su mujer han estado al frente del negocio durante los últimos 27 años, después de que los padres de él les dejaran al mando. De hecho, Ricardo se crió y trabajó allí durante su adolescencia. Después estuvo varios años en Madrid y regresó. Ha estado mano a mano en el local con Laura. Ella se acuerda muy bien de su noviazgo y cómo empezó a trabajar allí. «Le conocí el 23 de abril de 1991», rememora en una entrevista a 'Onda Cero Castro Urdiales' esta mujer, quien explica que fue su suegra quien le «convenció» para quedarse a trabajar en el restaurante.

Un local que fundaron los abuelos de Ricardo tras regresar de Cuba a «buscarse la vida». Un restaurante que también tenía habitaciones para los huéspedes. De hecho, todas las generaciones han vivido allí. Incluso Ricarlo y Laura, que optaron por mudarse cuando su hija cumplió cinco años. «Era un sinvivir», recuerda él. «Nunca he podido separar el negocio de la casa», afirma.

El restaurante La Marina ha sido escenario de todo tipo de celebraciones. Bodas, bautizos... hasta turistas extranjeros que se alojaban en el local, ya que disponía de habitaciones para los huéspedes. Hasta rostros famosos se alojaron allí como el torero 'El Cordobés' o el cantante Luis Aguilé.

Tras tanto sacrificio, como lo es el mundo de la hostelería, ahora toca descansar y dedicarse a otros aspectos de la vida. «Es momento de aprovechar de las cosas, la hostelería es un poco esclava», sostiene Ricardo, quien añade que «no sabemos lo que es un verano con toalla y bañador».