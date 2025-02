El chef vizcaíno que escribe en 'The New York Times' y recomienda un restaurante vasco con Estrella Michelin

Marina León Viernes, 14 de febrero 2025, 11:38 Comenta Compartir

La gastronomía vasca se ha ganado el reconocimiento internacional. 'The New York Times' ha dedicado uno de sus reportajes a un conocido restaurante con un concepto único. Se trata de Arrea!, de Edorta Lamo, ubicado en Santa Cruz de Campezo, un pequeño pueblo en el corazón de la montaña alavesa y que cuenta con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

El artículo ha contado con las recomendaciones del chef vizcaíno Álvaro Garrido, dueño del también estrellado restaurante Mina de Bilbao, quien ha destacado este restaurante como uno de sus destinos gourmet favoritos. «Practica una gastronomía de estilo propio fuertemente local y autóctona que invoca personalidad, cultura y costumbres locales», escribe el prestigioso cocinero.

El chef del Mina es una referencia de la gastronomía vizcaína y su local uno de los restaurantes más laureado de la villa. Garrido ha cumplido 30 años en el oficio. «El cocinero tiene que tener identidad; yo he trabajado duro para construirme una. Por eso no suelo acudir a restaurantes famosos. Sé lo que va a ocurrir antes de que suceda porque carecen de identidad. Hoy se viaja por el teléfono y se come por Instagram», afirmaba en este artículo de Julián Méndez.

Como buen amante de la buena mesa y de las cosas bien hechas, no ha dudado en aconsejar la cocina de Lamo, que triunfa con este local en Campezo. Tras 14 años al frente de 'A Fuego Negro', que cerró durante la pandemia, y ganarse la medalla como Mejor Chef 2024 por 'The Best Chefs', Edorta Lamo regresa a sus raíces en Arrea! con una propuesta que Garrido describe como «cocina de montaña». También explica que «cocinan con productos de la montaña, hierbas silvestres y productos que el chef y su equipo recolectan ellos mismos. Trabajan con miel, trufas, plantas autóctonas raras y diversos tipos de caza», añade.

El restaurante cuenta con diferentes espacios para cada tipo de comensal. Por un lado, la Taberna o bar, para picar algo. También está la Kuadra, donde ofrecen solo el menú cerrado Mendialdea por 60 euros. Finalmente, el comedor, destinado exclusivamente al menú de 140 euros. Incluye una parte llamada 'Almuerzo' que precede a los tres pases con recetas protagonizadas por la perdiz, la trutxa, la paloma, el corzo o el jabalí.