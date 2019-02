Bizarre (Bilbao): Bizarradas en torno a la birra El equipo del Bizarre al completo. / MAITE BARTOLOMÉ Cervezas artesanas y comida para chuparse los dedos prometen hacer del Bizarre un templo del cañeo selecto GUILLERMO ELEJABEITIA Lunes, 25 febrero 2019, 08:31

Hasta hace unos años pedir una cerveza en la barra de un bar era un gesto bastante sencillo. Apenas media docena de marcas industriales, todas del mismo estilo, componían la oferta mayoritaria. Fáciles de beber, casi refrescos, guardan pocas similitudes con ese trago milenario que ya regaba el gaznate de los antiguos sumerios. Sin embargo en la última década hemos asistido a una explosión de cultura cervecera que ha llenado de referencias los anaqueles de cualquier bar moderno que se precie. Siguiendo el camino trazado por el vino, la birra ha ganado en complejidad y rituales, sin perder nunca ese aire desenfadadado que se espera de una ronda de cañas.

Bizarre (Bilbao) Dirección Henao, 28. Teléfono 944361617. Instagram @bizarre_bilbao Precios Nachos: 7,50 €. Fish & Chips: 9,50 €. Bacanal carnal: 24 € (2 pers.). Caña: Desde 3 €.

Para entender bien las técnicas de elaboración artesanales que han enriquecido el mundo de la cerveza sin patinar a la primera de cambio lo mejor es ponerse en manos de entendidos y probar muchas variedades hasta reconocer las preferencias propias. Un buen lugar para iniciarse es este Bizarre, llegado hace unos meses al núcleo de poteo que forman Heros y Henao, donde ni la cerveza es un mero complemento hipster ni la comida sólo una excusa para seguir bebiendo. «Hemos tratado de dar forma a una propuesta gastronómica integral en torno a la cerveza, con platos y tragos pensados para compartir y con la birra presente en muchas de nuestras recetas», explica Jorge Alonso, responsable del negocio junto a la eficaz Mamen Aranda y el erudito Sabino Zelaia.

Bacanal carnal

La casa se propone que cada vez que uno se acode en la barra encuentre algo nuevo que probar. Para ello cuentan con una docena de grifos en permanente rotación y cerca de sesenta referencias en botella o lata, desde los estilos más clásicos a eso que los entendidos llaman 'vinagre', por su capacidad para estimular el paladar de quienes ya lo han probado casi todo.

MAITE BARTOLOMÉ

Entre esas rarezas que cuesta encontrar en otros establecimientos, la carta de Bizarre depara sorpresas como una Westbrook californiana, llamada el petróleo de las cervezas por su densidad y aromas torrefactos, o una Westvleteren belga, elaborada por monjes trapenses, «ideal para paladearla frente a esa chimenea que no tenemos en casa», bromea Zelaia. Pero ojo, que el Bizarre no es solo un club para iniciados, también se puede disfrutar, y mucho, tomando cañas de una fresca Apatxe vasca al mismo precio que el de cualquier brebaje industrial. Para comer, cosas típicas asociadas a la cerveza como los fish and chips que uno tomaría en un pub inglés o las costillas con las que se pringaría las manos en un bar de carretera de Colorado. De allí procede Kevin McCullin, el cocinero que gobierna las brasas.

Probamos unos dados de berenjena salteados con jengibre y sésamo, tan sabrosos que parecen carne, o unos nachos caseros con pico de gallo y salsa valentina que demuestran que el picoteo más informal no tiene por qué ser ramplón. Pero la estrella de la casa es una bandeja que incluye costilla a la brasa, panceta, alitas de pollo, patata asada y carne de cerdo mechada, una bacanal culinaria que pide a gritos ser regada con abundante cerveza.