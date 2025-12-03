El bar de Bilbao especializado en tortillas de patata que ha cambiado de local Amatxi levantó la persiana en 2023 como el primer delivery en la villa de este plato tan clásico

Después de dos años, Amatxi cambia de local. El establecimiento bilbaíno especializado en tortillas de patata de 'take away' ha cerrado en la calle Máximo Aguirre para instalarse en el número 12 de Henao. Los amantes de este plato tan clásico y socorrido seguirán teniendo en el Ensanche la posibilidad de encargar a domicilio una amplia gama de tortillas.

El local abrió sus puertas en el año 2023 y entonces fue el primer delivery' de la villa de tortillas de patata. Ahora, se muda a una lonja más amplia, en un una ubicación en la que competirá con numerosos bares y restaurantes que también ofrecen esta receta en sus barras.

«Quiero que vengáis y lo veáis con vuestros propios ojos, porque os va a sorprender», ha afirmado su responsable en un vídeo en redes sociales para anunciar la reapertura.

En Amatxi, utilizan ingredientes de proximidad, productos ecológicos, frescos y de la zona: patata alavesa de calidad suprema, huevos camperos y aceite de oliva virgen extra. En la carta, hay una amplia variedad de tortillas: tortilla con cebolla, sin cebolla, con chorizo Joselito, con alegría riojana y con trufa.

También hay una opción para los amantes del pan y del fútbol, una burger de jugosa tortilla entre pan etxeko de masa madre para llevar a los partidos. Según han desvelado en un vídeo en redes sociales, en estos dos años de andadura ya han despachado 100.000 tortillas, tanto para comer en el local como para llevar a casa o a la oficina..