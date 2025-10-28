El bar bilbaíno que celebra la Oktoberfest este jueves con una gran fiesta de la cerveza

Silvia Osorio Martes, 28 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La Oktoberfest se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich desde 1810. En Bilbao, los hermanos Tathe llevan unos cuantos años convirtiendo a la capital vizcaína en un pequeño reducto alemán en estas fechas con motivo de la fiesta de la cerveza más famosa. En esta ocasión, trasladan el festejo a su nuevo bar en el número 50 de la calle Licenciado Poza, el Bierstube, su segundo local en la villa inaugurado el pasado mes de febrero.

Carmen, Enrique y Alfredo Thate expandieron su negocio al barrio de Indautxu al antiguo Or-Konpon con una oferta similar al del Ein Prossit, en la Plaza del Ensanche desde hace 26 años: salchichas y birras bien frescas de la genuina Hofbräuhaus Bier de München. Cómo no, el tradicional festejo alemán es un clásico para estos hosteleros bilbaínos tan populares en la ciudad.

Y en esta ocasión el Bierstube acoge la gran fiesta. Tendrá lugar este jueves 30 de octubre y el programa incluye varios actos, entre ellos, cómo manda la tradición, dos personas populares y conocidas -cuyas identidades se mantendrán en secreto hasta ese día- procederán al 'Anstich' (primer trago en alemán) del primer barril de Oktoberfestbier de Hofbräuhaus. Asimismo, habrá música en directo con temas de los 80 y los 90 y gastronomía típica alemana, como sus famosas salchichas. La cita, a partir de las 20.30 horas.

La tasca cervecera de los hermanos Tathe ha ganado popularidad en los últimos meses. El local es de estilo bávaro y se pueden degustar especialidades de la cocina alemana como salchichas, embutidos, codillo o su famoso pastel de carne. Todos los productos cárnicos se elaboran en el obrador familiar. Para acompañar, hay cervezas de todo tipo: de barril de Hofbräuhaus de München; 'Helles' rubia, 'Weizen' de trigo, 'Dunkles' oscura y la belga 'Bornem' original de Flandes.

Dilatada trayectoria en la villa

Los hosteleros bilbaínos pertenecen a una sega familiar que es descendiente de Hermann Thate, que desembarcó en Bilbao a principios del siglo XX procedente de la ciudad alemana de Halle, situada en el estado de Sajonia-Anhalt. En 1920 decidió montar un bar germano llamado Gambrinus; dos años después abrió su primera charcutería alemana, La Moderna, en Hurtado de Amézaga; y en 1932 la segunda en la calle Astarloa.

En 1956, tras el fallecimiento de Hermann, su hijo Alfonso recogió el testigo y dotó al negocio de su carácter de charcutería fina y exclusiva. El 10 de mayo de 1982, Alfonso fallece víctima de un infarto y la tercera generación de los Thate, los hermanos Hermann, Enrique, Carmen y Alfredo Thate, con su madre Carmen a la cabeza, se hicieron cargo del negocio familiar que hoy en día en continúa con una charcutería en Colón de Larreátegui y dos establecimientos hosteleros en el Ensanche e Indautxu.

