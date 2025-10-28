El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Bierstube, en Licenciado Poza 50, acoge este jueves una fiesta de la Oktoberfest. Instagram
Jantour | Restaurantes

El bar bilbaíno que celebra la Oktoberfest este jueves con una gran fiesta de la cerveza

El Bierstube, en el número 50 de Pozas, es el segundo local hostelero de los hermanos Tathe en la capital vizcaína

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 28 de octubre 2025, 11:47

Comenta

La Oktoberfest se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich desde 1810. En Bilbao, los hermanos Tathe llevan unos cuantos años convirtiendo a la capital vizcaína en un pequeño reducto alemán en estas fechas con motivo de la fiesta de la cerveza más famosa. En esta ocasión, trasladan el festejo a su nuevo bar en el número 50 de la calle Licenciado Poza, el Bierstube, su segundo local en la villa inaugurado el pasado mes de febrero.

Noticias relacionadas

Llega la cocina líquida: ¡cócteles de callos, porco y gallo de Mos!

Llega la cocina líquida: ¡cócteles de callos, porco y gallo de Mos!

El mejor pintxo de Euskadi y Navarra se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

El mejor pintxo de Euskadi y Navarra se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Si una vasca y un mexicano cocinan juntos en un restaurante de Euskadi, ¿qué puede salir mal?

Si una vasca y un mexicano cocinan juntos en un restaurante de Euskadi, ¿qué puede salir mal?

Carmen, Enrique y Alfredo Thate expandieron su negocio al barrio de Indautxu al antiguo Or-Konpon con una oferta similar al del Ein Prossit, en la Plaza del Ensanche desde hace 26 años: salchichas y birras bien frescas de la genuina Hofbräuhaus Bier de München. Cómo no, el tradicional festejo alemán es un clásico para estos hosteleros bilbaínos tan populares en la ciudad.

Y en esta ocasión el Bierstube acoge la gran fiesta. Tendrá lugar este jueves 30 de octubre y el programa incluye varios actos, entre ellos, cómo manda la tradición, dos personas populares y conocidas -cuyas identidades se mantendrán en secreto hasta ese día- procederán al 'Anstich' (primer trago en alemán) del primer barril de Oktoberfestbier de Hofbräuhaus. Asimismo, habrá música en directo con temas de los 80 y los 90 y gastronomía típica alemana, como sus famosas salchichas. La cita, a partir de las 20.30 horas.

La tasca cervecera de los hermanos Tathe ha ganado popularidad en los últimos meses. El local es de estilo bávaro y se pueden degustar especialidades de la cocina alemana como salchichas, embutidos, codillo o su famoso pastel de carne. Todos los productos cárnicos se elaboran en el obrador familiar. Para acompañar, hay cervezas de todo tipo: de barril de Hofbräuhaus de München; 'Helles' rubia, 'Weizen' de trigo, 'Dunkles' oscura y la belga 'Bornem' original de Flandes.

Dilatada trayectoria en la villa

Los hosteleros bilbaínos pertenecen a una sega familiar que es descendiente de Hermann Thate, que desembarcó en Bilbao a principios del siglo XX procedente de la ciudad alemana de Halle, situada en el estado de Sajonia-Anhalt. En 1920 decidió montar un bar germano llamado Gambrinus; dos años después abrió su primera charcutería alemana, La Moderna, en Hurtado de Amézaga; y en 1932 la segunda en la calle Astarloa.

En 1956, tras el fallecimiento de Hermann, su hijo Alfonso recogió el testigo y dotó al negocio de su carácter de charcutería fina y exclusiva. El 10 de mayo de 1982, Alfonso fallece víctima de un infarto y la tercera generación de los Thate, los hermanos Hermann, Enrique, Carmen y Alfredo Thate, con su madre Carmen a la cabeza, se hicieron cargo del negocio familiar que hoy en día en continúa con una charcutería en Colón de Larreátegui y dos establecimientos hosteleros en el Ensanche e Indautxu.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  3. 3

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  4. 4

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España
  10. 10

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El bar bilbaíno que celebra la Oktoberfest este jueves con una gran fiesta de la cerveza

El bar bilbaíno que celebra la Oktoberfest este jueves con una gran fiesta de la cerveza