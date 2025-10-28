El bar bilbaíno que celebra la Oktoberfest este jueves con una gran fiesta de la cerveza
El Bierstube, en el número 50 de Pozas, es el segundo local hostelero de los hermanos Tathe en la capital vizcaína
Martes, 28 de octubre 2025, 11:47
La Oktoberfest se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich desde 1810. En Bilbao, los hermanos Tathe llevan unos cuantos años convirtiendo a la capital vizcaína en un pequeño reducto alemán en estas fechas con motivo de la fiesta de la cerveza más famosa. En esta ocasión, trasladan el festejo a su nuevo bar en el número 50 de la calle Licenciado Poza, el Bierstube, su segundo local en la villa inaugurado el pasado mes de febrero.
Carmen, Enrique y Alfredo Thate expandieron su negocio al barrio de Indautxu al antiguo Or-Konpon con una oferta similar al del Ein Prossit, en la Plaza del Ensanche desde hace 26 años: salchichas y birras bien frescas de la genuina Hofbräuhaus Bier de München. Cómo no, el tradicional festejo alemán es un clásico para estos hosteleros bilbaínos tan populares en la ciudad.
Y en esta ocasión el Bierstube acoge la gran fiesta. Tendrá lugar este jueves 30 de octubre y el programa incluye varios actos, entre ellos, cómo manda la tradición, dos personas populares y conocidas -cuyas identidades se mantendrán en secreto hasta ese día- procederán al 'Anstich' (primer trago en alemán) del primer barril de Oktoberfestbier de Hofbräuhaus. Asimismo, habrá música en directo con temas de los 80 y los 90 y gastronomía típica alemana, como sus famosas salchichas. La cita, a partir de las 20.30 horas.
La tasca cervecera de los hermanos Tathe ha ganado popularidad en los últimos meses. El local es de estilo bávaro y se pueden degustar especialidades de la cocina alemana como salchichas, embutidos, codillo o su famoso pastel de carne. Todos los productos cárnicos se elaboran en el obrador familiar. Para acompañar, hay cervezas de todo tipo: de barril de Hofbräuhaus de München; 'Helles' rubia, 'Weizen' de trigo, 'Dunkles' oscura y la belga 'Bornem' original de Flandes.
Dilatada trayectoria en la villa
Los hosteleros bilbaínos pertenecen a una sega familiar que es descendiente de Hermann Thate, que desembarcó en Bilbao a principios del siglo XX procedente de la ciudad alemana de Halle, situada en el estado de Sajonia-Anhalt. En 1920 decidió montar un bar germano llamado Gambrinus; dos años después abrió su primera charcutería alemana, La Moderna, en Hurtado de Amézaga; y en 1932 la segunda en la calle Astarloa.
En 1956, tras el fallecimiento de Hermann, su hijo Alfonso recogió el testigo y dotó al negocio de su carácter de charcutería fina y exclusiva. El 10 de mayo de 1982, Alfonso fallece víctima de un infarto y la tercera generación de los Thate, los hermanos Hermann, Enrique, Carmen y Alfredo Thate, con su madre Carmen a la cabeza, se hicieron cargo del negocio familiar que hoy en día en continúa con una charcutería en Colón de Larreátegui y dos establecimientos hosteleros en el Ensanche e Indautxu.