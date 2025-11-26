El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ostra brava, del restaurante Bakea E. C.
Jantour | Restaurantes

Bakea, el templo de la brasa de Mungia en el que se comparte mesa y que crea su propia vajilla: menú y precios

El restaurante capitaneado por Alatz Bilbao ha conseguido su primera Estrella Michelin

J. Méndez | S. Osorio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:48

Comenta

El restaurante Bakea es el templo de la brasa de Mungia, que se ha consagrado como un referente culinario por su producto de cercanía y por su originalidad, no solo en cocina, también sobre la mesa. Alatz Bilbao, un maestro en los fogones, diseña y fabrica sus herramientas en el taller familiar, por lo que los comensales comen con vajilla y cubertería exclusiva, creada en el mismo local. También se comparte mesa.

Son los ingredientes propios que aporta el chef vizcaíno a un proyecto con el que siempre soñó y que ahora se ha alzado con su primera Estrella Michelin. Bakea es un restaurante de producto de cercanía donde sólo se cocina con fuego, brasa y humo en un ingenio, llamado 'La Makina', diseñado por el propio Alatz, que fue tornero y fresador antes de enrolarse en el equipo de Mugaritz, formación que ha marcado su manera de entender el modo de cocinar los platos.

Bakea cocina usando leña de maderas autóctonas como el haya, el roble o el sarmiento. En función de la disponibilidad de las temporadas, el menú degustación varía. Actualmente, se puede elegir entre 15 pases (Menú Luze: 180 euros) y 12 (Menú Labur: 120 euros).

El equipo de Alatz Bilbao, al completo. Maika Salguero.

Pulpo, setas, nabo a la bilbaína...

¿Y qué se puede comer? El pulpo y mantenca; el garbanzo, rape y piparra, nabo a la bilbaína o setas son algunas de las propuestas que figuran en el menú este otoño. Sabores sugerentes y con productos de la tierra que definen una cocina vanguardista que cada vez suma más adeptos y que ha sido reconocida con el premio gastronómico más importantes del planeta.

Para beber, Bakea brinda la posibilidad de conocer vinos elaborados en las inmediaciones de su territorio. En la gala celebrada este jueves en Málaga también ha recibido una estrella verde por su compromiso con la sostenibilidad.

