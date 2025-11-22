Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas

Julián Méndez Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Se aficionó Sabino Zelaia Barturen (50) a la cerveza durante su estancia como estudiante de Ingeniería Química e Historia en la universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. «Allí poseen una cultura cervecera enorme. Tienen las industriales, sí, pero al mismo tiempo valoran el concepto de cerveza artesana, del condado, de cercanía», recuerda tras la barra del Singular, lo más parecido a una catedral gótica para los amantes de los fermentados de cebada malteada y lúpulo.

Sus poderes son ocho grifos, ocho cañeros en batería y más de 200 referencias de cervezas con historia y personalidad (en lata, botellín y botella de 75 cl: las hay con segunda fermentación, como el champán). Birras fabricadas por apasionados, pero también procedentes de pequeñas y medianas factorías (como algunas checas y alemanas con cuatro y hasta cinco siglos de historia) donde les gusta hacer bien las cosas para que la peña disfrute. «Una cerveza artesana es la que está hecha con cariño y con decisiones tomadas a pie de suelo por el fermentador y no en el piso 15º de una multinacional», remarca Sabino, nieto de indiano en La Habana y emparentado con una saga de constructores navales.

La cerveza, como el vino, tiene un claro origen alimentario. Pero como no sólo de birra vive la peña, Sabino también admira los fermentados de uva. (Quiso hacer el Máster de EL CORREO, pero las faltas de ortografía de alguien educado en EE UU nos privaron de un gran profesional: uno lo sabe cuando le oye narrar con amenidad y pasión su búsqueda incesante de nuevas cervezas, libros, discos o lo que se tercie). Sabino y su esposa Lide Maguregi Olaeta (sí, de los ballets Olaeta), estuvieron detrás del primer Singular, en Henao, y pusieron en el mapa esa calle que ahora es una de las zonas de más ambiente de la Villa.

Ese espíritu idealista y disfrutón se traslada a la cocina, donde ha encontrado la complicidad absoluta del cocinero Claudio Poli. Sobresaliente su pollo al curry (macerado 48 horas) con un toque picante que lo vuelve adictivo y muy notables las especiadas albóndigas sefardíes con salsa de vero tomate italiano. Hay buen chorizo artesano de Dima, salmón de Keia, cazuelitas de callos, ensaladilla rusa con patata Paris y una salsa mahonesa tuneada, ligera y digestiva.

Además, chacina de calidad como Papada de Joselito, buena cecina leonesa Nieto y jamón Riqueza Natural extremeño que le arrima Juan Nogales. En temporada, puerros de Viuda de Cayo en vinagreta, la anchoa del Cantábrico es de Agur, hay tabla de quesos artesanos y brownie casero. Todo hecho con tiempo, paciencia y un robot de cocina por 'Baba' Poli. Sabino se ha sabido rodear de un equipo de camareros simpáticos y entusiastas (Mario trabajó en la Catedral de la Cerveza). Como buen proselitista de la garimba, Sabino me regaló una lección magistral sobre Ipas (India Pale Ale), Sours con levaduras salvajes y Pilsners. Cuidan la música: suena hoy OMD, Pretenders y Robert and Mary de Robert Palmer.

