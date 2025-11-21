El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín
Menú de Navidad | Entrantes

Salmón ahumado en casa

Ángel Gómez-Palacio del Chispial (Vitoria)

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:36

En Navidad, el salmón siempre ha sido protagonista en muchas mesas. Tradicionalmente se servía acompañado de cebolleta picada, clara y yema cocida, y daditos de mantequilla sobre tostadas. En El Chispial, conservan la esencia de este clásico, ahumando el salmón de manera artesanal, pero dándole un giro moderno. Su enfoque va mucho más allá del simple plato. Trabajan con productos de casa, de Eguileta, apostando por el kilómetro 0: «Criamos nuestro propio ganado, cultivamos nuestra huerta y seguimos manteniendo tradiciones como la txerri boda, que nos conectan con nuestras raíces y nos recuerdan que la cocina también es memoria y cultura. Aquí, modernidad y tradición no compiten: se encuentran».

Ingredientes:

  • 1 kg de lomo de salmón de la parte gruesa

  • 3 kg de sal gorda

  • 4 cucharadas de miel

  • Medio vaso de ginebra

  • Zumo de 2 limones

  • Zumo de 1 litro de naranja

  • 40 g de romero

  • 2 aguacates maduros

  • Zumo de 1 lima

  • Media cebolleta

  • Medio tomate natural

  • 1 hoja de cilantro

  • 1 jalapeño o guindilla verde

  • Pequeños dados de mango

  • Aceite de oliva y sal

Elaboración

Para el salmón ahumado, mezclar la sal gorda, la miel y la ginebra en un recipiente grande y cubriéndola con agua fría hasta dos dedos. Colocamos el salmón sin espinas boca abajo en una fuente y lo cubrimos con la salmuera, dejándolo reposar 14 horas. Retiramos el salmón de la salmuera y lo aclaramos. Lo colocamos boca arriba en una bandeja en la parte superior del horno. En la parte inferior, ponemos otra bandeja con romero, que prendemos con el soplete para generar humo. Cerramos el horno y dejamos que el salmón se impregne de humo durante unas dos horas. Finalmente, sacamos el salmón, lo untamos con aceite de oliva virgen .

Para el guacamole, En un vaso de batidora mezclamos los aguacates maduros, el zumo de lima, la cebolleta y el tomate, sal, guindilla, cilantro y trituramos. Se presenta el salmón en dados con guacamole y dados de mango.

Emplatado

Para presentar el plato, cortamos dados de salmón sin piel y sobre cada uno colocamos una pequeña cucharada de guacamole. Rematamos con dados muy pequeños de mango, aportando frescura.

