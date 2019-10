Gamarra, las raíces de la hostelería

La manera de sacar 7 copas de vino 7 de una botella de tres cuartos. «Da lo mismo que las sirvas en copas que en vasos de sidra», explica Sandra Herrero. Para lograr estabilidad cuando uno acarrea una bandeja cargada con bebidas, nada de poner la mano plana. Noooo. Hay que sostenerla con las yemas de los dedos. Así. Un poquito de maizena sirve para poner a punto de espesor la salsa de unas alcachofas con almejas, pero hay que añadirla en caliente y remover con energía para que no se formen grumos...

Escuela de Hostelería de Gamarra (Vitoria) Dirección Gamarra Mayor. Teléfono 945258025. Web www.hosteleriagamarra.com Menús Menú del día (12 € con vino de Rioja Alavesa y pan de masa madre). Los jueves y viernes hay un menú degustación a 20 €.

Así, desde el principio, desde la base, desde lo más elemental, se forman 230 camareros y cocineros en esta Escuela de Hostelería de Gamarra, a las afueras de Vitoria, junto a las primeras piscinas públicas de la ciudad y al lado de la mítica embotelladora de KAS, con aquella infinita cinta de refrescos que nos hechizaba de críos.

El profesor César Cepeda muestra el modo de elaborar una salsa de Oporto con goma Xantana. / RAFA GUTIÉRREZ

Abierta en 1988 para atender la creciente demanda de Técnicos Especialistas en Hostelería (F.P.II) que no podían formarse en Álava, el simpático Sabin Unamuno (Durango, 1967), secretario de la escuela e integrante de la tercera promoción, radiografía los notables cambios experimentados en estos 31 años de andadura. El primordial, asegura, tiene que ver con el alumnado. «Antes, el que venía quería ser cocinero. Ahora vienen... humm, porque está aquí. Buscan una salida profesional, pero sin saber realmente cómo es esta profesión», cabecea. Ya formados, muchos abandonan a las primeras de cambio. Lo que lleva a pensar si semejante inversión de fondos públicos –la matrícula anual es de 70 € y sirve para cubrir el coste del material– es provechoso. La educación, añadimos de inmediato, siempre lo es.

Que se lo digan a Alberto Pérez (21) y a Enrique Jorbe Bosch (19), canarios de Las Palmas, que han venido a estudiar cocina a 1.999 kilómetros de su casa. «Merece la pena... y mucho. Por la materia prima que usamos, por la calidad de la enseñanza...», responden.

El comedor del centro, a la hora del almuerzo. / RAFA GUTIÉRREZ

O a Issaka Bandia Sylla (32), senegalés de Ziguinchor, «casado con una vasca de Arrasate» que sueña con abrir su propio negocio, el restaurante Euskosenegalés, y se muestra «impresionado» por la escuela. «Aprendo cosas específicas para lo que yo quiero ser. En Senegal recibí una educación acelerada de 6 meses», nos explica en francés. «Haré no solo cocina africana como pollo Yassa puole o Thieb, la paella senegalesa. También, bacalao al pilpil, merluza en salsa verde y txuletas de calidad», suspira. «Hoy, más de la mitad nuestros alumnos son de fuera», acota Unamuno.

La variedad de tonos de piel y de peinados es evidente bajo los blancos uniformes y gorros que usan los alumnos de cocina o en los negros del personal de sala. «No saben que el horario de trabajo es malo, que no está bien remunerado, que se paga lo justo.... Salen muy bien formados, pero, en cuanto pueden, buscan situarse en una empresa grande, como Mercedes o Michelin, donde trabajan 8 horas y libran los fines de semana. Pero este oficio es bonito», suspira Unamuno.

Dos alumnas examinan las reservas. / RAFA GUTIÉRREZ

«El cocinero está creando y da a probar sus creaciones cada día a un montón de personas», remarca. «No hay buenos profesionales. A un buen camarero se lo rifan. Y lo retienen a cualquier precio», anima Unamuno a los alumnos que recorren las aulas, pasillos y cocinas en Gamarra. Y es verdad. Un profesional eficiente en primera línea de batalla de un local en el Casco Viejo de Bilbao puede llevarse 1.800 € mensuales (sin extras), aunque trabajando findes. Un encargado puede sumarle mil euros a esa cifra.

«Este oficio me gusta demasiado. A mí me flipa. Todo el mundo es crítico, le saca pegas a trabajar de camarero. Mi madre me apoya, pero me dice que estoy loca. No hago caso: me encanta el servicio», asegura Maialen Delgado (19) que ya presume de un 5 º puesto en un campeonato de cata de cafés celebrado en Foz.

Una estudiante prepara pasteles. / RAFA GUTIÉRREZ

«Al que tiene habilidad, madera, se le ve en el primer mes. Trabajar bien es algo innato», evidencia César Cepeda, maestro, cocinero y jefe del Departamento de Apoyo en Cocina, encargado de guiar a estos chavales en sus primeros pasos. «Les hablamos de lo que van a encontrarse al salir ... Pero no lo entienden. Hasta que no lo sufren no se dan cuenta», advierte este cocinero que trabajó en residencias y para El Corte Inglés.

La base es la práctica, sostiene Cepeda. La repetición constante crea buenos hábitos (en la hostelería... y, también, en la vida). Por eso se lavan las manos hasta la extenuación, recogen sus cabellos y lucen impolutos mandiles y guerreras. Bolean y hornean el pan, preparan dulces y helados (¡y hasta un queso fresco con leche alavesa!), pelan y tornean verduras y alcachofas, lavan almejas, quitan la grasa y preparan piezas de contra, escalfan huevos, espuman caldos, sopas y potajes, amasan croquetas, rebozan y fríen el pescado que comerán compañeros y profesores (la familia), preparan y refinan salsas, extienden manteles, colocan sillas, anotan reservas telefónicas, toman comandas... y sonríen, preguntan y se involucran en el servicio (¡que eso sube la nota!).

Una clase según el método Ethazi, que fomenta el descubrimiento autónomo de conocimientos / RAFA GUTIÉRREZ

Con menús a 12 € y un gastronómico de 7 platos (Blinis con trucha ahumada, queso de la escuela y espuma de remolacha; Cochinillo cocinado al vacío con pera y maíz; Arroz con leche cubano) a 20 lereles que hacen sonar campanillas en el paladar de cualquiera, las prácticas de realidad están aseguradas. «Y con manteles y servilletas de algodón», se ufana Unamuno.

«Tratamos de ofrecer un servicio rápido y dinámico. Cumplimos el protocolo clásico... y justificamos lo nuevo. Lo fundamental –explica Danel Mujika (36), responsable del comedor– es la actitud. Y, luego, con el tiempo, la experiencia, la repetición mecánica, los automatismos.... ¿El secreto de un buen servicio?Saber adaptarse, amoldarse a las necesidades de los clientes. Les hacemos hablar con los comensales. Sienten pánico. Pero debemos ayudarles a romper ese muro. La hostelería es presión», resume Mujika.

Un plato de almejas y alcachofas servido en el menú. / RAFA GUTIÉRREZ

Arriba, en las clases recién remozadas, Leire Azpitarte trabaja con un grupo de alumnos con el método Ethazi, que promueve el aprendizaje activo. Cada uno lleva un gorro de diferente color y le corresponde un rol (creativo, crítico, guía...) Trabajan en preparar tres menús degustación (vegano, sin lactosa, sin gluten) y se arrojan pros y contras. Al menos suena divertido. «Es una nueva metodología de aprendizaje creativo para que sean flexibles, autónomos, sepan comunicar, tengan competencia digital...», resume Arrate Gorostiaga.

«Es un oficio con muchas deserciones. La hostelería quema... Programas de televisión como MasterChef han hecho un poco de daño al oficio porque parece que, en un día, te conviertes en cocinero profesional y no. Hay que empezar de abajo, desde pinche. Y eso les frustra. Esto no es hacer esferificaciones desde el primer día. Para cocinar –proclama Sabin Unamuno– tienes que tener un arte, ganas, gusto... Hay un don», subraya. Y, cuando existe, se ve de lejos.

Ese halo brilla en Sergio Campaña (22), en Eyre Delgado (21) o en Oier Arratibel Amor (21), hijo del restaurante Aldaia, en Larrea, un local de cazuelitas y almuerzos donde crían vaca propia para la parrilla. Oier es de esos. Sólo hay que ver cómo le brillan los ojos cuando habla del oficio...