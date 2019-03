Las cocineras toman el mando

Si fue una mujer la que en la Edad de Piedra cocinó la primera sopa, ¿por qué apenas aparecen en los libros de Historia? Si han sido guisanderas y taberneras las que han sostenido con su esfuerzo el sector de la restauración, ¿por qué hay tan pocos restaurantes dirigidos por mujeres en la guía Michelin? Si las escuelas de hostelería están llenas de chicas, ¿por qué conocemos tan pocos chefs con nombres de mujer? La desigualdad estructural que se repite en prácticamente todas las profesiones tiene en la gastronomía una triste paradoja, porque es precisamente a la cocina adonde fue relegada la fémina en el imaginario heteropatriarcal. Hasta que la cocina empezó a ser considerada un escenario de éxito.

Carme Ruscalleda se retira tras consagrarse como la más grande. / LOBO ALTUNA

Las etxekoandres, las mères lyonaisses, las mammas italianas... La guisandería popular ha estado tradicionalmente en manos femeninas y casi siempre circunscrita al entorno familiar. «Las mujeres cortaban el bacalao en el hogar, había pocas en la restauración pública, y las que había tenían con la clientela un papel de ama de casa», señala Imelda Moreno, presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa. Sin embargo los chefs de la nobleza o de los restaurantes elegantes eran generalmente hombres.

Maca de Castro, la única cocinera con tres soles Repsol tras la retirada de Ruscalleda. / PEDRO MARTÍNEZ

Ella, que se colaba de niña en las cocinas del palacio de sus abuelos los duques del Infantado, donde oficiaba el gran Teodoro Bardají, y acompañaba a su padre –crítico de ABC bajo el seudónimo de Savarin– en sus visitas de incógnito a los restaurantes, confiesa su admiración por hosteleras pioneras, «como Marisa Sánchez, del Echaurren, que cocinaba divinamente pero también disfrutaba saliendo de los fogones para estar en contacto con el público». Premio Nacional de Gastronomía en 1987, fue una de las pocas de su especie, la de las guisanderas, en recibir el reconocimiento de la profesión.

Ese límite tan difuso entre el negocio y el hogar también regía el Arzak pre Juan Mari. Cuando el patriarca de la Nueva Cocina Vasca se puso por primera vez el delantal, aquella casa de comidas en el Alto Vinagres estaba gobernada por su madre y su tía. «El raro era él entre todo mujeres, aunque como era hijo único lo tenían muy mimado», bromea su hija Elena Arzak, nombrada mejor cocinera del mundo en 2012. Sabe que la suya es una posición de privilegio, «por tradición familiar y por la cultura vasca del matriarcado», aunque le haya tocado sacudirse el sambenito de 'hija de' o que a veces la usaran para cubrir la cuota femenina. «Me han llegado a decir que me invitaban a un congreso para meter a alguna mujer», confiesa. Sin embargo Arzak nunca ha dejado de ser un entorno mayoritariamente femenino: «A día hoy casi todas las partidas están dirigidas por cocineras».

Fina Puigdevall posa junto al equipo de Les Cols.

La única mujer en un escenario lleno de hombres. Carme Ruscalleda se ha visto tantas veces en esa situación que vive con cierta «naturalidad» ser la excepción. «Soy consciente de que he abierto una puerta, pero estoy segura de que dentro de poco seremos muchas más», dice la que sigue siendo la chef con más estrellas Michelin del mundo. Afirma haberse sentido siempre muy respetada por sus compañeros varones, pero deja caer detalles reveladores: «Cuando me dieron la tercera estrella no figuraba en ninguna de las quinielas».

Rechazó el premio a la mejor mujer cocinera de la lista 50 Best porque considera que «se debe destacar nuestro trabajo por bueno, independientemente del sexo». No cree que las mujeres tengan una sensibilidad especial para la cocina por el hecho de serlo –«eso son tópicos»– pero sí que hay una generación de profesionales «muy bien formadas, realizando un trabajo de máxima calidad, que pide paso». Al cierre de Sant Pau el pasado mes de octubre, su cocina era paritaria, «pero no porque buscáramos mujeres, sino porque tenían los mejores currículum», aclara. «El talento femenino está ahí, solo hace falta salir a buscarlo».

Pero a veces el talento no es suficiente para llegar a lo más alto. Fina Puigdevall tiene prácticamente la misma edad que Ferran Adrià y Joan Roca y practica una cocina de territorio tan radical que le ha hecho adelantarse a su tiempo.

–¿Por qué cree que no ha tenido la misma proyección de sus compañeros varones?

Duda.

–Ellos son dos grandísimos referentes, dos líderes, pero yo en este tiempo además de sacar adelante un negocio, he criado a tres hijas gracias a la ayuda de mi madre.

–Pero, Joan Roca también ha tenido dos hijos...

Y esa es la clave, que muchas todavía se enfrentan a la tesitura de elegir entre familia o carrera, máxime si ésta es tan exigente como la alta cocina. «No me arrepiento, me compensa el hecho de haber podido desarrollar ambas facetas, he disfrutado de mis hijas y les he inculcado el amor por la gastronomía», afirma. A día de hoy Clara, Martina y Carlota Puigvert se preparan para algún día tomar las riendas de Les Cols.

Lucía Freitas, un emblema de la cocina gallega.

Una generación posterior, las cosas no han cambiado tanto como cabría esperar. Maca de Castro es probablemente la cocinera española con más proyección en el panorama actual. Su vida es una sucesión de largas jornadas en su restaurante, viajes, congresos, cambios de carta... «Tengo la suerte de que mi profesión me apasiona, pero le dedico 24 horas. No estoy casada ni tengo hijos, pero sé que si quisiera tener una familia tendría que bajar el ritmo», reconoce.

En las últimas semanas ha sido noticia porque la retirada de Ruscalleda le deja como única chef española con tres soles en la Guía Repsol.

–¿Cree que es la única que merece ese reconocimiento?

No duda ni un momento:

–Fina, de Les Cols, debería haberlo recibido antes que yo, y no es la única, pero es cuestión de tiempo que seamos más, estoy segura de que en la guía del año que viene no estaré sola.

Otra de las figuras en alza dentro de la cocina española es Lucía Freitas. La gallega gestiona dos restaurantes en Santiago –uno de ellos, A Tafona, acaba de recibir la primera estrella Michelin– y asesora un restaurante gallego en Nueva York, «pero todavía se me cuestiona por delegar en jefes de cocina», protesta. Ser dueña de su negocio le ha permitido poner sus propias normas, como esa habitación propia de la que hablaba Virginia Wolf.

«Cada vez hay más mujeres que dirigen cocinas en restaurantes que no son necesariamente suyos, porque la preparación es muy buena y eso acaba saliendo, pero de momento la realidad es que hay menos jefas de cocina, y eso de mandar a las chicas a la pastelería o al cuarto frío sigue ocurriendo. Tardamos más en llegar a otros puestos sencillamente porque no se nos da la oportunidad, y si no te dejan coger el coche difcilmente aprenderás a conducir». Así que en lugar de esperar a que alguien se la diera, «la oportunidad me la di yo».

La sumiller Gemma Vela, 25 años en la sala del Hotel Ritz, en Madrid. / VIRGINIA CARRASCO

En la sala, las cosas no son muy diferentes. Cuando Gemma Vela se colgó por primera vez el tastevin de sumiller en el hotel Ritz no pocos arquearon la ceja. Recibir asesoramiento de una joven de 23 años debió resultar extraño para algunos de los clientes más rancios del gran hotel, pero su profesionalidad y saber estar no tardaron en despejar dudas. «La gente esperaba ver a un señor mayor y cuando se encontraban con una mujer joven les parecía raro». De eso hace casi 25 años y la que era una profesión casi exclusivamente masculina y fuertemente jerarquizada, hoy cuenta con grandes profesionales femeninas. «Pero entonces en la sala aún se mantenían algunos rituales que hoy nos escandalizarían por machistas, como aquello de las cartas sin precios para las mujeres o dar por hecho que el que cata el vino es el varón», recuerda.

Sus experiencias responden a momentos y circunstancias muy diferentes, pero todas hacen una reflexión en común. «Algo está cambiando, estamos tomando conciencia». El pasado otoño más de 300 mujeres de diversos ámbitos de la gastronomía se reunieron en Valencia para reflexionar sobre su papel y crearon una asociación, Mujeres en la Gastronomía, con el objetivo de trabajar por la «visibilidad, la equidad y el justo reconocimiento de la mujer en un sector manejado principalmente por hombres». Quizá sea el momento de romper con una inercia que se remonta a la Edad de Piedra.