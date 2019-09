Bittor Arginzoniz, 'on fire' LEIZE Iñaki Arteta presenta en el Festival de Cine de San Sebastián un documental sobre la vida y el trabajo del parrillero de Etxebarri. «No me gusta hablar, me gusta la acción», asegura JULIÁN MÉNDEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 08:27

El director Iñaki Arteta (Bilbao, 1959) ha pasado un año buceando en la personalidad y en el modo de encarar el oficio de uno de los cocineros más singulares del planeta: Bittor Arginzoniz (Axpe, 1960), un parrillero fuera de lo común que ha logrado encaramar un asador reconstruido con sus manos a los pies del Anboto hasta el tercer puesto del mundo. El documental, 'Bittor Arginzoniz. Vivir en el silencio', de 84 minutos de duración, se presentará el domingo 22 de septiembre en la sección Culinary Zinema del Festival de Cine de San Sebastián.

«La personalidad de Bittor Arginzoniz y el lugar donde vive hacen de su cocina algo único. Las posibilidades de cocinar con fuego no se han agotado, la vuelta a las raíces puede ser admirada si se hace con respeto y vocación. Autodidacta, Arginzoniz ha hecho de su restaurante Etxebarri el tercero mejor del mundo, y del minimalismo su marca. La naturaleza que le vio nacer es su paisaje. El fuego y los mejores productos, los materiales con los que trabaja. Y el silencio... El silencio en sus paseos por el monte, en el fuego, en la elección del producto adecuado y el momento exacto de su cocción», presenta Arteta este intento de aproximación a una cocina excepcional.

Arteta ha logrado un inusual grado de intimidad con Arginzoniz y con su familia (Beñat, uno de sus dos hijos, toca al piano el vals de Amélie) y muestra al parrillero en acción, en escenas de trabajo inéditas. Es decir, recibiendo las angulas vivas de noche, calibrando las cintas de chuletas (y comprobando su pH en un gesto desacostumbrado), preparando mozzarella con leche de sus búfalas, recogiendo brotes en la huerta, salteando zizas –el rostro rusiente por el calor–, sopesando homéricos percebes... la panoplia completa de habilidades de un cocinero «hecho a sí mismo». Puro Arginzoniz 'on fire'. Arginzoniz en acción.

«Es alguien que no puede estarse quieto... El año que hemos pasado visitándole –manteniendo la distancia– nos ha mostrado a un hombre intrépido intelectualmente y muy reflexivo. Para nosotros ha sido un lujo verle trabajar. Es una tarea muy dura, de pie, siempre tremendamente concentrado... Aunque su oficio tiene también mucho de intuición», matiza el realizador. «Bittor está donde quiere estar. Lo que le hace sentirse bien es la certeza de saber que lo tiene todo controlado», resume Iñaki Arteta.

Un perseguidor de sueños

También muestra el excelente trabajo de Arteta (y de su productor Pedro Lanza) esa vertiente montañera y solitaria de Arginzoniz, caminante infatigable por cuestas y veredas de esa patria chica que delimita el Parque de Urkiola y las rampas calizas de Peña Anboto con sus musgosas hayas desmochadas, sus praderas y sus fuentes rumorosas.

–¿Qué le ha impactado de Arginzoniz?

–El impresionante cariño con que trata los productos y su búsqueda de lo mejor, de lo excelso, como él dice. Su tarea es primitiva en el sentido de que lo que prepara se lo va a comer alguien. Con un alimento se cuida la salud y el gusto del otro; como hacen todas las madres, que nos ven comer y crecer. Cocinar es meterte en el cuerpo de alguien. De ahí esa entrega y generosidad. Es un hombre que va a la esencia de las cosas. Es fantástico que sea el número 3 del mundo, pero a mí lo que me interesa es que Arginzoniz es autodidacta y se dedica a perseguir un sueño. Me interesa saber cómo vive alguien así, que busca la perfección sin límite y se divierte en esa búsqueda.

Un hombre feliz frente al fuego

Arteta (que ha filmado documentales con Nicolás Redondo y Agustín Ibarrola y prepara otro con Fernando Aranburu) se confiesa atraído por personajes siempre fuera de la norma. «Indagué en lo que hacía Bittor y me encantó. Creo que su trabajo se introduce en el mundo de la mística. Es un hombre que habla poco. El primer día pasé 20 minutos explicándole lo que pretendía hacer. 20 minutos y él... en silencio. Al final le pregunté qué le parecía... Tras una pausa muy larga me contestó que 'bien'. Me di cuenta de que no habla por hablar, que todo lo que dice está siempre muy meditado», recuerda. «No me gusta hablar, me gusta la acción», asegura el parrillero en un momento del filme.

–¿Cómo definiría a Arginzoniz?

–Aunque no lo parezca creo que es un aventurero. Su válvula de escape son los paseos en soledad de los lunes por Urkiola. En esas montañas herméticas traza laberintos por mil caminos. Como él dice, busca la paz interior preparándose para la guerra exterior.

–Dicen que es hosco...

–No es para nada insociable. Cuando está con gente y a gusto se ríe mucho. Él nos conecta con algo esencial que todos llevamos dentro: el fuego y la madera.

–Dice que Etxebarri es Arginzoniz...

–Porque él hace de todo. Carga la leche de búfala, prepara su propia cerveza, compra, asa... Y arregla las ñapas del caserío. Todo está lleno de chismes e inventos. Él sabe de válvulas, de tubos...

–¿Cree que somos conscientes de lo que representa Etxebarri en el mundo?

–La gente más cercana es la que le saca más defectos. Nadie es profeta en su pueblo. Los que vienen de Singapur, de Japón o de Corea seguro que salen de Etxebarri diciendo que les ha aprovechado el viaje. Arginzoniz está en la cima de su profesión... Es un hombre muy ligado a la Naturaleza, con cierto aislamiento, que siempre se ha negado a trasladar el negocio. Quiere que sus hijos estudien y que hagan lo que quieran.

Abierto el 27 abril 1990 (Patricia Velar, su esposa, comenzó a trabajar en mayo), Etxebarri encara sus primeros 30 años de vida. «No me gustaría que mis hijos siguieran aquí porque esto nos ha hecho sufrir mucho», confía Patricia Velar en la película. «Mi objetivo es transmitir a la mesa mi felicidad al cocinar», asegura Arginzoniz. Mientras juega a pelota mano en el frontón de Axpe (su gran sueño) con su amigo Poti.