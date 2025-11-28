La bilbaína que prepara el mejor bacalao al pil pil del botxo: así es su receta y su truco infalible Mónica Artiach, que en redes sociales publica recetas en el perfil @holacocinillas, sigue los patrones clásicos del plato pero con un toque personal

Dice el refrán que 'cada maestrillo tiene su librillo'. El bacalao al pil pil es uno de los platos más típicos de la cocina vasca y una receta que no admite muchas variaciones, pero algunos cocinillas tienen su truco infalible para conseguir una preparación perfecta.

Mónica Artiach se ha proclamado como ganadora del mejor bacalao al pil pil de Bilbao. En un concurso promovido por la marca de electrodomésticos Miele, se impuso a sus dos contrincantes -Ander Gutiérrez y David Seco- con un plato que cocina para los suyos desde hace muchos años y que se rige por los patrones clásicos.

Con una cuidada técnica, en la que no faltó el típico movimiento de cazuela para ligar bien la salsa, preparó un plato que deleitó al jurado, que estuvo formado por Anne Igartiburu Patrizia Vitelli, más conocida como @foodiario, y Almudena Gandarias, ganadora de MasterChef Abuelos 2.

Esta bilbaína, que en redes sociales publica recetas en el perfil @holacocinillas, tiene, sin embargo, un secreto para conseguir ese juego mágico que es la emulsión en la que se mezclan el aceite y la gelatina del pescado. Mónica recomienda guardar la piel de bacalao cuando esta no se cocina como ocurre en algunas preparaciones como ajoarriero, en ensalada o rebozado. «Se venden pieles sueltas, pero yo congelo las que no uso. Así no se desperdician y dan más sabor a la salsa y hace que salga más el colágeno», señala en una entrevista para este diario.

La receta ganadora

Basta con descongelar unas horas antes las pieles de bacalao que hayamos conservado y se añaden a la cazuela. Asimismo, apunta que si el aceite de oliva virgen extra es muy fuerte, «se puede mezclar con aceite de oliva». A ella le gusta que no quede demasiado espeso, sino «más ligero. Como una salsa». Mónica nos ha detallado su receta ganadora del mejor bacalao al pil de pil de Bilbao:

Ingredientes:

- 200 g bacalao desalado

- 200 g AOVE

- 200 g pieles de bacalao

- 1 cayena

- 4 dientes de ajo

Paso a paso:

- Confitamos los ajos pelados y enteros con la cayena.

- Retiramos los ajos y cayena y confitamos las pieles.

- Colamos. Reservamos el jugo, recuperamos el AOVE y confitamos el bacalao con la piel hacia arriba.

- Retiramos el bacalao y el AOVE.

- Dejamos el jugo que ha soltado el bacalao al confitarse, un poco de aceite y añadimos el reservado de las pieles. Lo ligamos con movimientos circulares o con la ayuda de un colador.

- Vamos añadiendo el resto del AOVE en hilo y por partes. Tiene que estar templado. Frío o muy caliente no liga.

- Cuando esté incorporado todo el aceite volvemos a introducir el bacalao con la piel hacia arriba para calentarlo

- Servimos también con la piel hacia arriba y con un diente de ajo sobre cada lomo.

Para Navidad

Mónica es una entusiasta de los fogones. Le apasiona cocinar. «Herencia familiar, mi abuelo galletero, 'Bonpapa' chocolatero, 'Grandmaman' y 'Yaya' grandes cocineras y anfitrionas. Seguimos la tradición familiar de celebrar todo al rededor de una mesa. Todos los fines de semana hay comida familiar. En casa de mi madre los domingos y en la mía los sábados», cuenta.

Ahora que llega la Navidad y en muchas familias empiezan a dar vueltas al menú, el bacalao al pil pil es un clásico en muchas casas. En la de Mónica, sin embargo, no lo es tanto. «Prefiero hacer platos que se puedan preparar con antelación como salmón marinado, consomé, pollo al cava, pintada rellena…». De hecho, prefiere otros platos de bacalao antes que al pil pil. «Me gusta todavía más club ranero o ajoarriero. Aunque tengo que confesar que me gusta preparado de cualquier manera. Rebozado con pimientos rojos asados me parece un manjar. Por no hablar de acompañarlo con unos chipis en su tinta», apunta.

Sin embargo, este año, tras haber ganado el concurso, va a tener que prepararlo. Ya tiene lista de espera. «Me lo están pidiendo por WhatsApp mis amigas, por redes sociales e incluso en el colegio en el que estudié quieren organizar en el txoko una comida. Quieren comprobar si me merezco el premio», dice en tono jocoso.