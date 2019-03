Recetas de tostadas (de crema o pan) para todos los gustos Tostadas de crema con receta de El Amparo. / ANA VEGA Historias de tripasais Nos zambullimos en la bibliografía gastronómica vasca para encontrar las mejores fórmulas con las que elaborar este dulce de carnaval y Cuaresma ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Miércoles, 6 marzo 2019, 23:48

Ya sea con el disfraz puesto o con las cornetas de procesión sonando, las tostadas siempre apetecen. De febrero a abril son las reinas indiscutibles de la repostería tradicional, lo mismo en casa que en los escaparates de las pastelerías más elegantes, y no debe de haber hogar en Euskadi en el que no se espere con ansia la aparición en las tiendas del famoso pan para tostadas. Ya saben ustedes que este dulce goza en nuestra tierra de dos versiones que, aunque tengan ingredientes distintos, están íntimamente relacionadas entre sí: por un lado están las tostadas de pan (barra, hogaza o pan especial tipo brioche) y por el otro las de crema. Para que los fans de unas y otras no se den de tortas en casa por su supremacía, tenemos fórmulas de sobra, a gusto de todos y acorde a la tradición. Siendo uno de los postres más antiguos de nuestra gastronomía existen numerosas recetas para confeccionarlas, comenzando por ejemplo por las que aparecieron en 'La mesa o arte de cocina al alcance de una fortuna media', el primer recetario publicado en Bizkaia.

Tostadas de crema

Se deslíe en un poquito de leche onza y media de almidón fino y cuando no forma pelotones se va echando un cuartillo escaso de leche, y luego cuatro o cinco yemas de huevo con un cuarterón de azúcar blanca pulverizada poniendo todo a un fuego regular y revolviendo sin cesar hasta que se cueza y quede como una crema muy gorda: sacándola entonces a una fuente llana se tiene así a fin de que se enfríe o bien se hace la víspera con el objeto de que la masa quede bien tiesa y poco antes de comer se cortan las tostadas con cuchillo de la forma que se quiera y empapadas en harina y huevo batido se fríen en manteca de puerco, añadiendo azúcar pulverizada según se van sacando del fuego; también están muy ricas empapadas en pan rallado en lugar de harina para que queden más tiesas, se hace también con harina de arroz.

(Antiguas medidas vizcaínas: 1 onza = 30,5 g; 1 cuartillo = 630 ml; 1 cuarterón = 122 g)

La mesa Dolores Vedia (Bilbao, 1873).

Tostadas de pan

La mesa Dolores Vedia (Bilbao, 1873).

Torradas a la aldeana

Torrijas borrachas

Libro de cocina o pequeña recopilación de recetas culinarias Elvira Arias (Vitoria, 1912).