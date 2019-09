Receta rimada para cocinar angulas Historias de tripasais El escritor costumbrista Klin Klon publicó en 1914 una larga poesía con instrucciones sobre cómo comprar, preparar y degustar las tradicionales angulas ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Viernes, 20 septiembre 2019, 10:22

Resulta, queridos lectores, que lo que ustedes llaman pilpil hace 100 años se decía mayoritariamente 'pir pir' y -aunque se lo detallaré con más pelos y señales en otra ocasión- ése era el nombre no tanto de una salsa para el bacalao sino de la sensación y ruido de suave ebullición que hacían los alimentos en la cazuela. Sobre todo, las angulas. Por eso el otro día, rastreando la hemeroteca en busca de pilpiles y pirpires, di en vez con una receta bacaladera con una dedicada a nuestras tradicionales y prohibitivas crías de anguila.

Y no una receta cualquiera, qué va. Se trata de una fórmula culinaria escrita en forma de poesía por el periodista, música y autor costumbrista Félix Garci-Arceluz, alias 'Klin Klon', creador de cuentos, zortzikos y, entre otras cosas, promotor en 1915 de la celebración del bilbaíno mercado de Santo Tomás en la Plaza Nueva en vez de en la vieja.

El caso es que Klin Klon era colaborador habitual del diario 'La Tarde' y justo antes de las Navidades de 194 se vio envuelto en un rifirrafe dialécticos en sus páginas acerca del famoso (y por entonces, aún misterioso) origen de las angulas. Una vez admitida la cuestión de que las angulas no son más anguilas en desarrollo, Garci-Arcéluz envió al periódico una postdata en forma de poesía gastronómica con consejos acerca de cómo comprar las angulas ya cocidas (blancas, tiesas, secas, limpias y no muy saladas), cómo transportarlas, cocinarlas (¡ojo, sin guindilla!) y llevarlas rapidísimamente hasta la mesa para que no se enfriaran ni dejaran de hacer pilpil.

Este es el curioso texto que publicó el 24 de diciembre de 1914.