La primera nevera de Bilbao y Vitoria
ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA
Sábado, 17 agosto 2019

«La más útil joya del hogar». Así se anunciaba en el periódico 'El Noticiero Bilbaíno' (29 de mayo de 1934) la flamante nevera eléctrica Crosley, una maravilla de la técnica que prometía conservar y enfriar la comida sin necesidad de barras de hielo, fresqueras ni zarandajas. Piensen ustedes que en el año 1934 aquello significaba un adelanto tecnológico increíble y una importantísima mejora en las condiciones de la vida doméstica. La lástima es que casi nadie se la podía permitir: los refrigeradores Crosley no sólo costaban un riñón y otro medio a pesar de que se pudieran comprar a plazos, sino que requerían una instalación eléctrica que por aquel entonces únicamente se podían permitir las familias acomodadas o los grandes locales de hostelería.

La empresa estadounidense Crosley Radio Corporation, especializada en motores y radios, comenzó a fabricar neveras primero de keroseno (en 1929) y después, eléctricas. De su fundador, Powel Crosley Jr., fue la idea actualmente vigente de instalar baldas en la puerta del frigorífico, por ejemplo. En 1933 se le concedió la patente en España y rápidamente la marca Crosley se comenzó a vender en establecimientos escogidos de Madrid y Barcelona. En 1934 encontró distribuidor para Bizkaia y Álava: Beltrán, Casado y Cía, con tiendas en la vitoriana calle Dato número 34 y en Marqués del Puerto, 1, Bilbao.

Anuncio de neveras Crosley en El Noticiero Bilbaíno, 29 de mayo de 1934. Liburuklik.

Los de Beltrán y Casado debían de ser muy avispados, porque se les ocurrió la mejor acción publicitaria a la que podían aspirar. Conocedores de que la gastrónoma bilbaína María Mestayer -alias marquesa de Parabere- había escrito en prensa sobre las ventajas incomparables de los refrigeradores eléctricos, decidieron regalarle una. La Parabere fue pues dueña de la primera nevera de estas características en Bilbao y las peregrinaciones y visitas intempestivas a su casa para admirar el invento, muy sonadas. La relación comercial entre marca e influencer (ya ven que los había hace 85 años) resultó tan fructífera que Crosley figuró como patrocinador en 'Platos escogidos de la cocina vasca' (1935), uno de los libros de Mestayer.

Así no es de extrañar que entre marmitakos, porrusaldas y tostadas de crema hay un capítulo, no demasiado vasco todo sea dicho, dedicado a la elaboración de helados. En la introducción escribió nuestra marquesa más famosa que «las neveras eléctricas y, en particular, la Crosley, reúnen todas las ventajas de las garrafas manuales sin ninguno de sus inconvenientes: limpieza, rapidez y reducción de trabajo». Es más, hay dos párrafos de publicidad poco encubierta cantando las loas de tal electrodoméstico y profetizando la importancia que las neveras tendrían en el futuro.

Recetario promocional de los refrigeradores Crosley y Beltrán, Casado y Cía. Años 50. Todocolección.

«Entusiasta de la nevera eléctrica, quiero llevar al convencimiento de todos que dichas neveras consideradas hoy día como un lujo superfluo han de llegar a ser tan indispensables como lo es hoy día el agua corriente, caliente y fría, (cosa que en su tiempo parecía el colmo del lujo y confort asequible tan solo para potentados y que hoy día no falta ni en la casa más humilde). Además de sus muchas ventajas tal como la confección rápida de helados, fiambres y platos montados, que pueden ser considerados como un lujo, hay que hacer hincapié en otras muchas más interesantes cual es la buena conservación de los alimentos; fríos y cocidos, lo cual supone higiene y además economía dentro del presupuesto, lo cual acaba por cubrir con creces el gasto de una nevera y del fluido correspondiente a su funcionamiento».

Con la ayuda de la Crosley la Parabere hacía helados caseros sin heladera, usando el sencillo método de preparar la crema, dejarla enfriar y congelarla sacando el recipiente de vez en cuando para batir el contenido en un par de ocasiones. No sería perfecto ni maravillosamente cremoso, pero era eficaz, cómodo, moderno y ahorraba el incordio de tener que estar dando vueltas a la manivela de la heladera manual.