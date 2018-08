Unas poéticas habas a la vitoriana de 1915

Habas de Vitoria

Se pone a cocer, en agua que esté hirviendo en un puchero, un trozo de jamón con su tocino, (más tocino que jamón), dos horas antes de guisar las habas, aproximadamente, por ejemplo, a las ocho de la mañana para comer a la una o una y media. A las once y media se desgranan las habas y quitándoles el ojo se van echando sucesivamente al puchero de modo, y esto es importante, que se echen pocos granos a la vez, cuantos menos mejor, con el objeto esencial de que no deje de hervir al agua a borbotones ni un momento mientras se guisan. Las habas han de estar siempre cubiertas de agua pero sin exceso. Todas las habas en el puchero, tienen que seguir hirviendo sin cesar, aunque no tan vivamente como antes, hasta cocerse bien y tomar el punto, que no tardan. Se les quita el caldo y se sirven adornadas con las lonjas de tocino y jamón. Para el que busque la perfección, las habas no han de pasar en su tamaño mayor de centímetro y medio y deben estar recién cogidas, y cultivadas en una huerta de buena tierra.