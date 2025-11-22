La pastelería bilbaína de moda que regalará cruasanes por su tercer aniversario

Silvia Osorio Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Patxes, la pastelería de Bilbao conocida por sus cruasanes virales, celebrará este viernes su tercer cumpleaños en la villa por todo lo alto. El establecimiento regalará un total de 100 de estos dulces a las personas que se acerquen al local ubicado en la calle Heros. «Llega pronto porque cuando se acaben los 100, se acabaron», advierte su propietario en un vídeo compartido en Instagram.

Se trata de una de las pastelerías de moda en la capital vizcaína. Sus cruasanes rellenos son un auténtico reclamo. De pistacho, de tarta de queso, de chocolate... Y otros más originales como el 'Japan party' con su relleno de chocolate blanco, nata y sake de yuzu.

En el local es común ver colas. Patxes es un despacho de dulces muy especiales y muy concretos. Antes, se hicieron con un coqueto local en su pueblo, Ugao, y pusieron en marcha una pastelería «al estilo tradicional». Sus palmeras enseguida empezaron a atraer la clientela y hoy tienen una legión de seguidores. También han hecho famosos los 'patxekitos', pequeños hojaldres, y los 'ugaotxones', una especie de galleta rellena de chocolate. Así desembarcaron en Bilbao, donde han calado hondo, sobre todo sus cruasanes rellenos.

Música con Dj

Para este aniversario tan especial, además de los cruasanes gratis, habrá un Dj en directo que amenizará la espera para hacerse con uno de sus famosos dulces. El reparto arrancará a las 16.00 horas. A buen seguro, se acabarán pronto, pero el festejo durará hasta las 20.00 horas.