Salas y almas (I)

Debí haber leído su página web, ese lugar en donde los negocios dicen lo que aspiran a ser aunque sean otra cosa porque siempre ayuda a orientarse un poco. Pero no lo hice y me planté sin reserva. Fui con ojos limpios y corazón limpio porque no había leído crítica alguna. Debí haber leído esta frase en la página de la empresa antes de lanzarme sin frenos: «(…) donde lo importante no es solo la gastronomía sino la atención por el detalle, el gusto por la decoración y el trato de su excelente personal» o esta otra, con más tópicos que una película de domingo por la tarde: «Cocina de mercado con productos de calidad y cercanía inspirada en los sabores y técnicas del ancho mundo», pero tampoco lo hice.

Y no hurgué en los blogs de tendencias, para los que tan solo hace unos meses había sido una gran apertura con inversión millonaria en una de las calles más pintonas de Madrid, Jorge Juan. Hubiera podido leer cosas de este tenor: «El restaurante es una morada de elegancia y ambiente urbano con un refinado estilo afelpado. Al entrar (...) te sumerges en una energizante mezcla de texturas contrastantes». O de éste: «(…) Se puede describir mejor como una atrevida composición de elementos pianissimo y fortissimo, ensamblada de manera creativa en una armoniosa sinfonía de excelencia en el diseño». No comments.

Así que nos presentamos en la puerta tres adultos y un bebé en su carrito sin activar ninguno de los prejuicios que se me hubieran puesto en alerta de haber leído lo que les he reproducido. Ya saben que a veces, medio en broma, clasifico los restaurantes en solo dos tipos: los restaurantes para ratones y los restaurantes para princesas. En los primeros lo más importante ocurre siempre en el interior del plato y sus alrededores. En los segundos, lo singular de la 'experiencia' es todo lo demás: la decoración o la posición social de los comensales de al lado. Pensarán que nos encontramos ante un clarísimo ejemplo de restaurante para princesas, pero en realidad tampoco lo era. La comida, sin ser excelente, fue mucho mejor que todo lo demás, así que estábamos en una suerte de restaurante travestido.

Tono distante

Les detallo. Las mesas de la estrecha terraza de los números pares de Jorge Juan están completas. Entramos al interior y en la puerta nos atiende un hombre vestido como un pincel con la montura de gafas que se supone atrae a la clientela selecta. Hace las preguntas de rigor con un tono distante. Es viernes al mediodía y en el interior pulula abundante personal pero ninguna mesa está ocupada. Somos los únicos clientes. Acomodamos el vehículo infantil en una mesa cercana a los sofás y esperamos un tiempo mucho más que prudencial para un local con aspiraciones.

Pedimos la bebida y traen un acuarius con un pelo largo en su interior y una botella de vino que descorchan antes de mostrarla y repasar con los clientes si bodega, varietal y añada son las correctas. Así destapan un vino asturiano de variedad carrasquín en lugar del que se ha pedido que es alvarín. ¿Quieren que se lo cambie? No es necesario. Nos lo tomaremos ya que se ha abierto.

Prende el cachondeo

Para que el restaurante no se sienta tan vacío, digo yo, hay una música que lo llena todo de ambiente de sábado noche. Sirven un plato de atún que va acompañado de un bol con vegetales aliñados de color blanquecino. Pregunto de qué se trata y me dicen que de un alga. Me intereso sobre qué especie desconocida de vegetal marino digno de Aponiente puede ser porque aquello parece hinojo. Muy educado el camarero se marcha a preguntar y regresa. Efectivamente, es hinojo terrestre de toda la vida. En vez de enfadarnos en la mesa prende el cachondeo. Menos mal que no somos de la Michelin. Todavía faltaban dos perlas más. En una mesa de tres adultos con dos carnes y un pescado marcan los cubiertos al revés. Al cabo de unos minutos traen los cafés de alguna otra mesa cuando aún no habían servido los segundos platos en la nuestra.

A menudo se construyen locales con dinero, pero sin alma y se les ven las costuras antes que a un disfraz del chino. Volveré pronto para ver si fue solo un mal día. Si la cosa no pita les diré el nombre del lugar. Pienso en todos los profesionales que se esfuerzan a diario en sus negocios humildes y sinceros y me caliento. Un viejo conocido, de esos que dominan la gramática parda, al estilo de Joselito, el de Kiko Veneno, hubiera dicho eso de: mucho fru-fru y poco riqui-riqui. Pero igual fue un mal día. Les mantendré informados.