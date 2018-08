Hay días en que estos cominos salen solos y otras que no encuentran su forma definitiva en palabras y dan vueltas en la cabeza como un atún asustado en el fondo de una almadraba. Supongo que hoy la razón debe ser que a estas alturas casi es imposible contar algo que no haya sido dicho ya sobre el Echaurren de Ezcaray, la casa en la que los Paniego-Sánchez dan de comer y dormir desde hace cinco generaciones.

Ayuda pensar que las grandes canciones se pueden tocar y versionar sin ningún rubor. Qué hubiera sido de 'Yesterday', 'My Way' o 'What a wonderful world', si nadie hubiera querido cantarlas a su manera. Así que pienso en este Comino como en una versión propia de algo que ya otros dijeron, como la cocina de Francis Paniego es una versión de la de su madre, que a su vez lo fue la de sus antepasados.

Paniego se ha ido inventado en su casa de toda la vida una fórmula para cada tipo de comensal o incluso para el mismo en diferentes 'rounds': alta cocina con dos estrellas Michelin en el Portal; el Tradición con los platos de siempre; El Cuartito, una propuesta informal para los que tienen poco tiempo o dinero que gastar, y todavía queda espacio para una terraza de tapas. Todos ellos distintos órganos de un corpus gastronómico con forma hotelito llamado Echaurren, trasmutado en un alojamiento lujoso pero acogedor. Pocos lugares como éste existen para los aficionados a los platos y a las buenas sábanas sin salir de la casa, como lo son el Miramar de Paco Pérez o el Atrio de Toño Pérez y José Polo, pero en rural. Una delicia poder almorzar el menú Tierra del gastronómico, echar la siesta como un bendito con Santa María la Mayor velándote el sueño, pasear por las calles de un Ezcaray que bulle en pleno julio y cenar en la habitación platos de la carta del Tradición. Supongo que para un niño Disneyland debe ser algo parecido.

Un profesional versátil

Francis Paniego es un cocinero 'políglota'. En su casa mamó el amor al trabajo, el respeto por el cliente y los principios la tradición riojana de su madre, Marisa Sánchez, una de las grandes cocineras de los últimos 50 años. En su formación vivió el esplendor de la nueva cocina vasca, con sus nuevos conceptos y el peso de la creatividad y la autoría. A la postre, todo ello le conformó como un profesional versátil que se desenvuelve con comodidad en todo tipo de formato, desde el más informal hasta el de los hoteles de altos vuelos como Marqués de Riscal, con su estrella Michelin, y ahora con la del mítico Hotel María Cristina de San Sebastián.

El Portal no es un laboratorio gastronómico. No lo es el resultado que sirve en el plato ni tampoco el lugar físico. La cocina de Echaurren es una sola que sirve muchas comidas y cenas todos los días. A diario se preparan merluza a la romana, pochas, patitas de cordero o callos con morros a dos metros del vanguardista pilpil de nueces de Ezcaray, el tartar de entrañas o los espárragos verdes con caviar imperial y mahonesa de perrechicos.

La verdad de las cocinas de Paniego es que no hay tanta diferencia entre ellas, quizás tan solo un modo de declinar y conjugar los productos, algunas reglas del juego. La vocación del chef es cocinar el territorio, llevar el paisaje riojano y las vidas de sus vecinos a un plato. A partir de ahí, para diferenciar las propuestas solo quedan las técnicas y los formatos. A algunos platos del gastronómico solo les hace falta tiempo para poder envejecer, como los vinos, y entrar por derecho propio en la tradición.

Alcohol de comer

Y esa es la otra verdad de la formulación de su cocina creativa, que sus creaciones aguantan años sin que el paso del tiempo las atropelle. Algunas de ellas, aguantan más de dos temporadas en el Portal y aún pueden prolongar su vida más allá convertidos en clásicos en el Tradición, como ocurrió con el otrora innovador carpaccio de gambas sobre tartar de tomate, ajo blanco y caviar de vino tinto.

En su búsqueda, que para mi paladar alcanzó en mi visita sus mayores suculencias en los citados espárragos, el lomo de bacalao confitado sobre riojana de caracoles (no sé por qué no da opción de tomárselo con ellos) y alcanza un altísimo nivel de sabrosura y origialidad cuando utiliza el vino como ingrediente fundamental del plato, no como una reducción clásica sino como un ingrediente en crudo que aporta unos originales matices y también el placer de poder 'comerse' el alcohol. Tanto el pichón asado con uvas al vino tinto, cereales y su canelón como la gamba roja con jugo de ave y toque de vino blanco viura son excelentes exponentes de este camino que tanto recorrido puede tener en una zona como Rioja.

Cada estación tiene su magia en Ezcaray. Lo digo por si ya tienen ocupado el verano.