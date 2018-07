michelin y portugal José Avillez cocina durante un showcooking celebrado en Gijón. / Joaquín Bilbao CARLOS MARIBONA Lunes, 9 julio 2018, 19:16

Guía Michelin España y Portugal. Así puede leerse en la portada de la Guía Roja que edita la empresa de neumáticos en nuestro país desde hace muchos años. Sin embargo, históricamente el país vecino ha estado minusvalorado por la guía. Cierto que el número de restaurantes es allí sensiblemente inferior y, sobre todo, que la cocina portuguesa ha estado bastantes pasos por detrás de la española en esos años frenéticos en los que nuestros cocineros revolucionaron la gastronomía mundial. Pero en la última década el cambio ha sido radical. La cocina portuguesa y especialmente la de su capital, Lisboa, ha avanzado de forma notable, impulsada primero por José Avillez y tras él un grupo de cocineros muy capacitados y con ganas de hacer bien las cosas. Nombres como Henrique Sá Pessoa, Alexandre Silva o Joao Rodrigues son buenos exponentes de ese avance gastronómico que a Michelin le ha costado reconocer.

Pero todo llega. Y por fin este año, por vez primera, la gala de presentación de la Guía Michelin España y Portugal, la de 2019, se realizará fuera de nuestras fronteras. Para la décima edición de esta gala se ha elegido Lisboa como sede. Así se anunció oficialmente en un acto celebrado en el Ayuntamiento de la capital portuguesa. La presencia en ese acto del ministro de Economía junto al alcalde de Lisboa es buena muestra de la importancia que para la gastronomía portuguesa tendrá este evento.

El escenario de la gala será el Pabellón Carlos López, con un cóctel a cargo de los siete restaurantes de Lisboa y alrededores con estrella Michelin, coordinados por José Avillez, que cuenta con dos estrellas en su restaurante Belcanto. Con él los lisboetas Alma, Feitoria, Eleven y Loco, además de Fortaleza do Guincho, de Cascais, y Lab de Sergi Arola, en el hotel Penha Longa de Sintra. Hasta la fecha, las nueve ediciones anteriores de la gala tuvieron como sedes Madrid (en dos ocasiones), Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Santiago de Compostela, Marbella, Gerona y Tenerife.

Me parece una buena noticia. Me gusta la Guía Michelin. Y me gusta cuando aciertan. Hoy en día, con todos sus defectos, es el mejor producto posible. La más fiable, la más seria a la hora de repartir calificaciones y presencias. Y no nos engañemos, ninguna otra guía o lista interesa tanto a los cocineros. Lo que no quita para que podamos discrepar de sus criterios en bastantes ocasiones. Cada uno tenemos nuestros favoritos en este mundo tan subjetivo de la cocina, igual que cada aficionado al fútbol es un entrenador en potencia que designaría su propia selección.