LIBROS QUE INTERESAN

Creo que nunca se han editado tantos libros gastronómicos como ahora. La popularización de la cocina, la entronización de los cocineros, han abierto a las editoriales una atractiva vía de negocio. Recibo continuamente libros y cuando visito las librerías me abruma la cantidad de novedades más o menos gastronómicas. Fenómeno editorial que se acentúa en estas fechas, próximas ya las Navidades, tiempo de regalos. Pero no es oro todo lo que reluce. Incluso diría que apenas hay oro entre tanto brillo.

No existe cocinero que se precie que no publique sus recetas. Ni famosillo de televisión que no se sume al carro con las suyas, aunque en este caso lo importante es el nombre del personaje en cuestión y que su foto aparezca muy destacada en la portada, aunque la mayoría de estos 'autores' no hayan pisado nunca una cocina. Incluso esa nueva especie de los llamados 'influencers', triunfadores en las redes sociales, pese a despreciar el papel y proclamar que este desaparece frente a las nuevas tecnologías, no dudan, en cuanto una editorial les da la oportunidad, en publicar su propio libro.

El resultado es mucha cantidad pero escasa calidad. Un mercado saturado en el que pocos títulos tienen interés. No basta con abrumar al lector con fotos espectaculares o con infinidad de recetas que podemos encontrar en internet. Para que el libro sea útil debe aportar conceptos, filosofías de trabajo. O, simplemente, estar muy bien escrito. Resulta triste que, salvo contadas excepciones, lo más interesante del mercado editorial gastronómico sean reediciones de viejos libros. Literatura gastronómica que ahora echamos tanto en falta. Sin embargo, de vez en cuando aparecen obras que valen la pena.

Hace unos días, el cocinero mexicano Ricardo Muñoz Zurita, el mayor investigador de los productos y de las tradiciones culinarias de su país, me regalaba su libro 'Los chiles nativos de México', una de esas publicaciones de imprescindible lectura y siempre útiles para una consulta. Y esta misma semana ha llegado a mis manos la última novedad de la editorial Montagud, 'La sencilla desnudez'. Creo que no se ha valorado lo suficiente el gran trabajo que están haciendo Javi Antoja y Guillermina Bravo con esta editorial.

Libros cuidados al máximo, con fotografías estupendas y sobre todo con textos que invitan a la lectura reposada. Este último (aunque ya hay otro en capilla) se centra en el pensamiento de Juanjo López, propietario y cocinero de la madrileña Tasquita de Enfrente. Apenas hay recetas en este libro, y sí muchas reflexiones sobre el momento de nuestra gastronomía. Libros así son los que se quedan en mi biblioteca.