Creer en el chopo

No hay conversación ni texto en torno al vino en el que no se aluda a la madera de una u otra forma. El matrimonio de la vitis vinifera con los quercus viene de muy antiguo y su fertilidad no ha sido superada por ninguno de los maridajes alternativos que se han intentado en siglos para ennoblecer el fruto de las viñas. Juntos han alumbrado millones de hijos con nombres de vino y los han criado con la colaboración del tiempo, haciéndolos más delicados, complejos y longevos.

Este artículo, promesa ahora cumplida, nace de una de esas tertulias nocturnas en una taberna de la calle Laurel de Logroño, La Tavina, en la que la madera y el vino también fueron protagonistas. Los tertulianos, algunos españoles y otros venidos de diferentes países de Latinoamérica, alcanzaron a comprender la singular relación de los riojanos con la viña y la bodega a través de la historia de un objeto singular y de una familia.

El objeto, llamado localmente comporta, es un recipiente de madera, una especie de bidón troncocónico fabricado con duelas de chopo que tradicionalmente era utilizado para almacenar en los carros la uva recién vendimiada, paso previo a su transporte a la bodega. Una antigualla desaparecida de las viñas hace muchas décadas, pero que se sigue usando cada año en las vendimias de la familia López de Heredia, en Haro.

La comporta puede verse hoy como símbolo de la observación de la naturaleza y el respeto por sus ciclos y sus exigencias, muy elevadas cuando se quiere elaborar un producto de alta calidad utilizando solo procedimientos naturales. Un objeto de otro tiempo que justifica su existencia no en el sentimentalismo sino en la capacidad de la madera para embadurnarse de las levaduras autóctonas que traen unos racimos y depositarlas por contacto en los siguientes, de modo que la presencia de estos imprescindibles hongos para la fermentación de la uva sea lo más homogénea posible. El mantenimiento de la línea de la vida frente a las sacudidas violentas de lo que se va entendiendo sucesivamente en la historia por 'progreso', 'moda' y, ahora, 'tendencia'.

Personalización

El chopo, un ciudadano vegetal melancólico y corriente, que muere sin atención ni brizna de épica desde hace décadas en las orillas de los ríos a causa de un chancro asesino, entrando a formar parte de la noble familia de la viña, legada y cantada por los dioses clásicos y los poetas, y el roble, árbol totémico de las grandezas del hombre, la democracia y el linaje.

Las tinas de madera originales para la fermentación, reparadas una otra vez a lo largo de décadas y décadas, como elemento de personalización de los vinos, puesto que preservan la flora microbiana autóctona y les otorgan un carácter especial; la clarificación con claras de huevo huyendo de la química porque no es imprescindible, y las barricas propias, viejas, con bajísima aportación de sabor a madera para que el vino sepa a vino, frente a los sofisticados equipos de acero inoxidable. El control de temperatura a fuerza de manguera y una puerta que abre y cierra en vez de sistemas electrónicos.

Primero respetar al campo y luego respetar al vino. Esa es la gran diferencia de algunos lugares del mundo en los que se vinifica uva y otros en los que casi es la viña, mucho más longeva que el ser humano, quien hace a las personas como son, caso del espíritu que aún anida en algunos rincones de La Rioja.

Antonio Machado se hizo inmortal como la familia López de Heredia mirando a la naturaleza, dedicándole el tiempo necesario para comprender sus ciclos, sus mensajes y hasta sus caprichos y solo entonces ofreciéndole su talento. De esa observación surgieron los grandes versos de los chopos, otra vez los chopos, en Campos de Soria: Álamos dorados del camino en la ribera, chopos del río que acompañan, álamos del amor que seréis mañana liras…

Con lo de siempre

Hay pocas sagas bodegueras en este país que lleven más de 140 años elaborando los mismos vinos, en los mismos viñedos, con los mismos procedimientos y hasta en cantidades similares. Casi ninguna que haya sido capaz de mantener el rumbo y acumular vendimias sin dejarse llevar por el cientificismo o las promesas del oro, que considere más importante elaborar que vender y cuya herencia esté a salvo en forma de conocimiento y de botellas a las que la naturaleza y el calado que excavara el bisabuelo concede larga vida.

Este cuento, que he repetido muchas veces desde hace muchos años en tertulias similares a la del arranque de este artículo, debí haberlo escrito mucho antes, cuando los vientos del mundo del vino no soplaban a favor de los Tondonia y el establishment del sector no se presentaba genuflexo en la bodega, aunque en mi descarga diré que el tiempo nunca ha hecho mucha mella en la familia López de Heredia, sino que lo importante ha sido siempre hacer las cosas como se deben, creer en el chopo y mantener esa visión tan revolucionaria de «competir haciendo lo de siempre».