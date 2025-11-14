El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La gran casa del pescado

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Conoce usted algún restaurante donde se cambie completamente la carta cada día? Yo conozco uno. Se llama Desde 1911 y se dedica al pescado. Aquí ... no se guarda nada de un día para otro. Cada jornada el equipo empieza de cero configurando una nueva carta con el mejor producto marino disponible. Seis entradas, de las que el cliente elige entre tres y seis, más un pescado principal que se exhibe, como una joya, en una vitrina. Una fórmula posible gracias al paraguas de Pescaderías Coruñesas. Fundada en 1911 (de ahí el nombre del restaurante), se hizo cargo de ella en 1956 el leonés Evaristo García para crear un imperio en torno al pescado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  4. 4

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  5. 5

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La gran casa del pescado

La gran casa del pescado