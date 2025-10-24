El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un comino

¡Viva Calanda, viva la libertad!

Benjamín Lana

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:44

Hay algunas normas opresoras que se prolongan durante siglos. Otras que llegan silenciosas por la puerta de atrás, cuando no de frente envueltas en banderas ... justas y hasta liberadoras. Contra las primeras es fácil prevenirse. Las segundas, sin embargo, empiezan como una bocanada de novedad, pero al cabo del tiempo aprietan y aprietan como una boa constrictor. La cocina no ha vivido nunca ajena a los dictados de cada época, más bien al contrario, ha sido y es un espejo de lo que en cada momento pasa en la sociedad de turno. Lo que hoy está cargado de sentido mañana puede tornarse en un grillete.

